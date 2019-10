El pasado mes de julio, cuando un colaborador eficaz afirmó que la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, se reunió con el exjuez supremo César Hinostroza, en casa la entonces congresista Cecilia Chacón, esta última y su esposo, Jacques Rodrich, lo negaron.

Ahora, un audio obtenido por El Comercio relaciona directamente a Rodrich e Hinostroza. La conversación data del 24 de abril del 2018, un día antes de que la defensa legal de Fujimori Higuchi y su esposo, Mark Vito Villanella, interpusieran un recurso de casación por el control de plazo en la investigación que le seguía el Equipo Especial Lava Jato por el presunto delito de lavado de activos.

Este diario también está en la capacidad de afirmar que Rodrich Ackerman -excongresista y excandidato a la Municipalidad de Miraflores- registra llamadas telefónicas al empresario Antonio Camayo, en el mes de abril de aquel año. Sin embargo, debido a que ambos no eran sujetos de interceptación telefónica en esa época, no existe audio sobre los diálogos.

-La primera mención-

En julio de este año, el programa Cuarto Poder difundió la versión que brindó un colaborador eficaz ante la fiscalía, en la que afirmó que en el 2018, hubo un encuentro entre Keiko Fujimori y César Hinostroza en la terraza de un departamento de la congresista Cecilia Chacón.

Luego, se conocería que ella no poseía un departamento, pero sí su esposo, Jacques Rodrich. La dirección está consignada en la hoja de vida que presentó el empresario ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cecilia Chacón negó en su oportunidad cualquier vinculación con el exjuez supremo César Hinostroza. (Foto: GEC)

“Ellos se habrían reunido en un departamento ubicado en un malecón de Miraflores en el departamento que vive la congresista Cecilia Chacón. La conversación se habría efectuado en la terraza de ese departamento y en esa reunión se encontraron Cecilia Chacón, Keiko Fujimori, César Hinostroza", contó aquella vez el colaborador eficaz.

Tras dicha versión, el empresario declaró a este diario que sí conocía a Hinostroza, pero que no era su amigo, y negó tal reunión.

“Tengo 50 años dentro de la vida empresarial, el señor ha sido juez. Nos hemos cruzado en varios eventos sociales. No soy su amigo, pero lo conozco”, manifestó en aquella oportunidad.



-El encargo de la “señora”-

El audio presentado al que tuvo acceso El Comercio data del 24 de febrero del 2018 y registra una llamada realizada por César Hinostroza a Jacques Rodrich a las 11:35 de la mañana.

La conversación versa sobre la respuesta que el exjuez supremo tiene que dar a un pedido realizado por “la señora” y que está relacionado a Tacna.

Jacques Rodrich: Aló, Aló…

César Hinostroza: ¿Sí?

JR: Hola..

CH: Jacques!

JR: Hola, César ¿Cómo estás?

CH: ¿Cómo estás hermano? Gusto en saludarte

JR: El gusto es mío ¿Qué me cuentas?

CH: Un favorcito…eh

JR: Sí

CH: Me encargó la señora

JR: ¿Sí?

CH: para ver un tema de Tacna

JR: ajá

Hinostroza Pariachi continúa con el reporte haciendo referencia a dos colegas suyos, por los que la señora había mandado a preguntar, eran “muy jóvenes”. Agrega el magistrado que “el tema de fondo” tenían que “controlarlo”.

CH: eh, para ver si conocía a dos colegas

JR: Ya

CH: he hecho la averiguación y son muy jóvenes

JR: Ya

CH: No los conozco

JR: Ya

CH: Y me dijo que, sea cual sea el resultado que le avise. Pásale la voz pues

JR: Ok…

CH: Que lo de Tacna son jóvenes, son nuevos y no los conozco ¿Ya?

JR: Ok, yo le aviso.

CH: Y el tema de fondo, sí este, hay que controlarlo.

JR: ¿El tema de fondo qué, perdón?

CH: Hay que controlarlo. Ella me va a avisar, me ha dicho.

JR: Sí, no hay problema. Ok, bacán.

Luego, el exmagistrado le dice a Rodrich que “ella” -en alusión a la “señora” antes mencionada- le había dado el teléfono de su secretaria para “emergencias”. Sin embargo, se le había borrado por lo que pedía que se lo pueda proporcionar. Sin embargo, el empresario del sector automotor le dice que podría dárselo, pero sería en vano porque ella no responde a número telefónico que no conoce. El juez le insiste para que le consulte a la “señora”.

CH: Otra cosita final

JR: Dime

CH: Ella me dio un teléfono de su secretaria para casos de emergencia

JR: Sí

CH: Se me ha borrado a ver si le pides o si no ya, cuestión de ella.

JR: No hay problema

CH: Ya

JR: Lo que pasa es que yo te daría el teléfono de ella, pero no le va a contestar. No contesta teléfonos que no conoce pues

CH: Ah, ya

JR: Ella no contesta teléfonos que no conoce

CH: Ya

JR: Pero yo le digo lo de la otra cuestión

CH: Pero consúltale

JR: Ya, Ok

CH: Ya

JR: Yo le digo

CH: Ya

JR: Listo. Abrazo

CH: Chau mi hermano

JR: chau

Fuerza Popular e Hinostroza

Al día siguiente de la conversación entre Rodrich e Hinostroza, el 25 de abril del 2018, ingresó por mesa de partes de la Corte Suprema, el recurso de casación de Fujimori Higuchi y Vito Vilanella, cuestionando el plazo de la investigación que se le seguía por lavado de activos del caso Cócteles.

Registro de ingreso del recurso de casación ante la Corte Suprema. El caso fue visto, inicialmente, por la Sala que presidía César Hinostroza.

El 26 de abril -y antes el 20 de abril- se registra la llamada entre Antonio Camayo y Jaques Rodrich. Sin audio de por medio, como se explicó antes.

Una semana después, el 3 de mayo del 2018, se registra la ya conocida llamada entre Hinostroza y Camayo, en la que éste último le informa que la “señora a la que usted fue a su casa, la “señora K (…) de la fuerza Número 1”, quiere reunirse con él.

Luego, el colaborador 108-2018 dijo que Miguel Torres, miembro de la Comisión Permanente, también coordinó con Camayo una reunión con el entonces juez Hinostroza.

Según relató, la llamada ente el representante de Fuerza Popular y Camayo se realizó cuando este último se encontraba en la fiesta del Señor de Muruhay. Mientras que la reunión entre Torres y el juez, se dio al día siguiente de dicha llamada.

Cabe precisar que el congresista Torres ha negado en reiteradas oportunidades haberse reunido con Hinostroza o haber coordinado una reunión entre el juez y su lideresa Keiko Fujimori.

Informe de la fiscalía sobre las declaraciones del colaborador eficaz vinculando al congresista Miguel Torres

En otro aspecto de la declaración del colaborador 108-2018, aseguró que entre el 3 o 4 de mayo del 2018, Héctor Becerril y César Hinostroza se reunieron en casa de Antonio Camayo para que se reúna con Keiko Fujimori.

A esto se suma el audio registrado el 7 de mayo del 2018, en el que Hinostroza llamó a Becerril y este le dice que lo llama luego. El exjuez le dice que “ya decidieron” y quedaron para “el viernes”.

Becerril también ha negado en reiteradas oportunidades haberse reunido con el exjuez supremo para realizar coordinaciones.

A continuación mostramos una línea de tiempo sobre los personajes, fechas y llamadas de personas vinculadas con Fuerza Popular y el ex juez supremo César Hinostroza.

Línea de tiempo sobre los vínculos y hechos entre el exjuez supremo César Hinostroza y personajes de Fuerza Popular

-No recuerda el audio-

El Comercio trató de comunicarse con la congresista Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, pero no fue posible.

Quien sí respondió nuestras llamadas fue el empresario Jacques Rodrich, con quien dialogamos en dos oportunidades sobre el audio con Hinostroza. Rodrich fue candidato a alcaldía de Miraflores por el partido naranja y es propietario de la empresa Farenet.

Sobre su relación amical con Hinostroza, el empresario dijo que sabía que era un juez de la Corte Suprema y conocía a varios jueces de esta, pero “de hola y chau. Ningún tipo de amistad”.

Al ser consultado si esa relación podría incluir una conversación directa con Hinostroza, sostuvo que “no, que a tanto no llega”.

“Yo conozco mucha gente, lo conozco socialmente y nada más. No he tenido ninguna conversación con él más allá de dos o tres palabras amables”, afirmó Rodrich.



Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular (FP), es investigada por el delito de lavado de activos. Actualmente se encuentra con prisión preventiva. HO | AFP

Al indicarle que teníamos un audio y que la conversación entre ambos era en términos informales y amical, comparó dicha llamada con la nuestra. “Usted me ha llamado, sin decirme cuál era el tema y yo de la forma más gentil le he contestado, pero eso no significa que seamos amigos”, anotó.

Entonces, dijo no recordar la llamada y tampoco la conversación. “No recuerdo haber recibido llamadas del señor Hinostroza”, afirmó.

Al ser consultado sobre el tema de “Tacna” por el que lo llamó a rendirle cuentas, aseguró que “no tenían ninguna causa pendiente” en dicho lugar. “No tengo ninguna; y eso sí puedo hablar a nombre de mi esposa; no tenemos ninguna causa en Tacna, y la señora Chacón nunca ha ido a Tacna”, aseveró.

Al ser consultado sobre quién sería la “señora”, sostuvo que “no sé a qué señora puede referirse (Hinostroza). “Yo soy empresario, no soy intermediario de nadie ni nada. No sé, me he estado rompiendo la cabeza qué señora es por la que me ha estado llamando. De repente solo le he seguido la cuerda y nada más”, agregó.

Sobre los registros de llamadas con Antonio Camayo, el empresario dijo que sí lo conocía y que era su amigo.