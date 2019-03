Partido Morado de Julio Guzmán ya figura como inscrito en web del ROP

El Partido Morado, que encabeza el economista Julio Guzmán, ya figura como inscrito en el sitio web del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sin embargo, cabe precisar que está pendiente que el ROP publique la resolución que así lo oficializa en la separata de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”, y que se emite previamente de forma interna en el ente electoral. Según pudo conocer este Diario, esto se realizará este lunes.

En la lista de agrupaciones políticas que figuran en el sitio web del ROP, el Partido Morado ocupa la undécima posición. Con dicha organización, son 24 los partidos políticos vigentes en el Perú.

Sitio web del ROP. (Captura acortada)

En el sitio web del ROP también aparece la lista de directivos del partido, consignándose como presidente a Julio Guzmán.

Se aprecia también a las personas que conforman el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), los personeros legales, tesoreros y secretarios nacionales.

“Pueden ser procedimientos internos del Jurado Nacional de Elecciones, pero solamente estamos esperando en forma oficial la resolución. Hasta ahora no hemos sido notificados”, comentó este domingo a El Comercio el ex congresista y ex ministro de Defensa, Daniel Mora.

Mora, quien es secretario nacional de Organización y Planteamiento del Partido Morado, acotó que este último se ha organizado con responsabilidad en los últimos tres años. Cabe apuntar que el ROP declaró infundada una tacha presentada contra la solicitud de inscripción del partido.

En tanto, se pudo conocer que Guzmán y el partido realizarían un pronunciamiento institucional tras la publicación de la resolución, que se espera se haga este lunes.

Como se recuerda, Julio Guzmán intentó ser candidato presidencial en las elecciones del 2016. Sin embargo, su inscripción en el proceso fue negada por el JNE debido a faltas administrativas en la organización que lo postulaba, Todos por el Perú. Luego, a fines de junio de ese año, el economista se desligó de dicha agrupación y empezó a recolectar firmas para su nueva agrupación, denominada Partido Morado.