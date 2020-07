El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, afirmó este jueves que espera que el Congreso de la República le dé al Ejecutivo “una tregua” con relación a las interpelaciones a los miembros del gabinete. Justamente, se encuentran pendientes mociones para que los titulares de Economía y Educación acudan a responder un pliego de preguntas ante el Parlamento.

“Las interpelaciones son derechos constitucionales, pero en muchos casos se emplean para atacar políticamente, para minar a un gobierno y, en ese sentido, creo que afectaría la estabilidad política del gabinete. Confío que, en esta nueva etapa que vamos a iniciar, el Parlamento nos dé una tregua para presentarnos al Congreso y poder exponer el programa de gobierno porque estamos en una emergencia”, señaló en declaraciones a RPP.

Pedro Cateriano dio estas declaraciones minutos antes de dirigirse a la sede del Poder Legislativo, para una reunión con el presidente del Congreso, Manuel Merino. Esto, un día después de que el nuevo gabinete jurara en el cargo.

“Consideramos que, dentro de lo que va a ser el diálogo con el Parlamento, el nuevo Gabinete va a estar obligado a concurrir con mayor frecuencia al Congreso”, estimó.

El primer ministro recordó que no solo conversará con el titular del Parlamento, sino también con los dirigentes de los partidos políticos Acción Popular, el Partido Morado, Podemos Perú y Alianza Para el Progreso.

“Aún no lo he hecho con el dirigente que lidera Frepap, ni de Fuerza Popular ni Unión por el Perú, pero también está en mi agenda. Lo que quiero es tener reuniones con todos los partidos políticos [...] El sábado me voy a reunir con Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú y el Partido Morado. Las iniciativas para dialogar ya están avanzadas”, aseguró.

Cateriano añadió que es natural que surjan discrepancias en este proceso de diálogo, pero reiteró su confianza en que haya una mayor coordinación entre los poderes del Estado y no un conflicto permanente.

