PerúCheck: Es imprecisa la afirmación del candidato Herbert Caller sobre el turismo en México y el Perú

El candidato a la presidencia del Partido Patriótico del Perú (PPP), Herbert Caller, participó el 14 de enero en el programa ‘Tu decisión 2026’, de TVPerú, y se refirió al turismo en el Perú, comparándolo con la situación de otros países.

“No puede ser posible que México tenga 90 millones de turistas y nosotros nos alegramos con 3 millones”, dijo.

PerúCheck revisó los indicadores oficiales de turismo de ambos países y encontró que la afirmación es imprecisa, pues mezcla categorías estadísticas distintas.

¿México recibe 90 millones de turistas?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México divide en dos los grupos de visitantes al país: los turistas internacionales y los excursionistas internacionales.

Los turistas internacionales son definidos por esta institución como los que pasan en su viaje una noche en el país. Para determinar su número, se consideran los turistas de internación, que llegan vía aérea o terrestre, y los turistas fronterizos que se desplazan como peatones o en automóviles.

Por otro lado, los excursionistas internacionales son los visitantes que no pasan la noche en el país y llegan caminando, a través de automóviles y/o cruceros.

La suma de turistas internacionales y excursionistas internacionales resulta en número de visitantes. Considerando estos términos, México recibió un total de 47.8 millones de turistas internacionales y 50.4 millones de excursionistas internacionales en 2025. La suma de ambas cifras asciende a 98 millones de viajeros.

Número de turistas internacionales y excursionistas internacionales. Mira aquí el cuadro completo.

Número de turistas internacionales y excursionistas internacionales

Esta cifra es similar a la mencionada por Caller, pero no representa el número de turistas, sino el total de visitantes bajo una definición estadística más amplia. Por tanto, afirmar que México recibe 90 millones de “turistas” es metodológicamente incorrecto, ya que la mayor parte corresponde a excursionistas, es decir, personas que llegan a México como parte de su escala, pero no llegan a hacer turismo ni permanecen en el país.

¿Qué sucede con el turismo en el Perú?

En el caso peruano, las estadísticas oficiales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señalan que el Perú recibió alrededor de 3.4 millones de turistas internacionales en 2025, según el Compendio de Cifras de Turismo de diciembre de 2025.

Esta cifra evidencia una recuperación progresiva tras la pandemia, aunque todavía por debajo del nivel prepandemia. En 2019, por ejemplo, el país superó los 4 millones de turistas internacionales.

Llegada mensual de turistas internacionales a Perú, según el Mincetur.

Aunque esta cifra muestra que el turismo se está recuperando poco a poco después de la pandemia, todavía no se ha vuelto al nivel previo. Por ejemplo, en 2019, antes de la crisis sanitaria mundial, el Perú recibió más de 4 millones de turistas extranjeros.

Para Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), el aumento de visitantes muestra una recuperación progresiva, pero todavía insuficiente en comparación a años anteriores.

“Como país es importante preocuparnos de que aún no hemos recuperado nuestras propias cifras prepandemia. Y lo más complicado es que ya han pasado casi seis años y seguimos rezagados frente a otros países de la región, como Colombia, que sí han superado esos niveles”, dijo.

El especialista señala que el crecimiento actual responde, en parte, a la reactivación de rutas aéreas internacionales y a la recuperación de la demanda de viajes en la región. Sin embargo, advierte que el país aún enfrenta retos importantes, como mejorar la conectividad aérea, fortalecer la promoción internacional del destino Perú y garantizar condiciones estables que generen confianza en los viajeros.

PerúCheck intentó comunicarse con el candidato a través de su área de prensa, pero no obtuvo respuesta.

Conclusión

El candidato Herbert Caller afirmó que México recibe 90 millones de “turistas”. Sin embargo, esa cifra corresponde al total de visitantes internacionales (que incluye excursionistas que no pernoctan) y no al número real de turistas internacionales, cuyo máximo reciente ronda los 47.7 millones. En contraste, el Perú recibió aproximadamente 3.4 millones de turistas internacionales en 2025, en línea con lo afirmado por el candidato presidencial del Partido Patriótico del Perú. Debido a que la comparación utiliza categorías estadísticas distintas y sobredimensiona el número real de turistas en México, PerúCheck califica la afirmación como imprecisa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.