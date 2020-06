Parte del testimonio del exgerente de la Municipalidad de Lima José Miguel Castro, quien se acogió a la colaboración eficaz, podría incluirse en el proceso que se le sigue al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el caso Westfield Capital, coincidieron los penalistas Iván Meini y Rafael Chanjan. Esto, si se coteja que tiene contenido penal.

Según un oficio redactado por el fiscal Carlos Puma, Castro detalló en su testimonio que en el 2013 el empresario chileno Gerardo Sepúlveda se presentó como asesor financiero de Odebrecht para el proyecto Rutas de Lima, y que PPK lo invitó a desayunar a su casa y se mostró “muy interesado” en el método de financiamiento.

Luego se firmó una adenda de bancabilidad que permitió dos modificaciones: subir en S/0.30 la tarifa del peaje y en US$200 millones (a US$700 millones) la inversión total. Según el oficio de Puma, esto benefició con un honorario de éxito de US$3,5 millones "a Westfield Capital", del que luego la empresa transfirió US$700.000 a PPK.





“No veo problema en usar la declaración de un [aspirante] a colaborador eficaz en otros procesos. Se tendría que aplicar la técnica de la prueba trasladada documental. Siempre que las declaraciones hayan sido corroboradas, pueden ser utilizadas en cualquier penal. No solo en el principal, sino en otros”, dice Chanjan.

"La colaboración eficaz es un mecanismo de negociación [con un imputado] que no se circunscribe a un solo proceso. La persona acepta su responsabilidad penal y da información, que puede estar relacionada con delitos en los que está involucrado, pero también con otros delitos. Lo importante es que la información sea veraz", coincide Meini.

El abogado de Castro, Julio Arbizu, quien lo asesora solo en el proceso de colaboración eficaz, confirmó a El Comercio que su testimonio puede usarse para otros casos. Declinó, sin embargo, de dar más detalles sobre sus declaraciones, por tratarse de información reservada.

¿Westfield o First?

El problema con la declaración de Castro es el nombre de la empresa que menciona: Westfield Capital. El abogado de PPK, César Nakasaki, asegura que Westfield no participó en el proyecto Rutas de Lima, y que la empresa que podría haber dado la asesoría sería First Capital, del empresario chileno Gerardo Sepúlveda.

Luego, PPK habría sido subcontratado por First Capital para asesorar en la estructuración financiera, a cambio de lo cual recibió un pago por sus servicios, según detalló en entrevista con este Diario el abogado de Sepúlveda, Percy García, hace un mes. “First Capital le paga el 2013 por una consultoría en Rutas de Lima, cuando PPK ya no estaba en la función pública”, dijo aquella vez.

“PPK ha declarado que fue contratado por First Capital para dar algunos servicios de estructuración financiera. Si fue por Rutas de Lima no lo recuerdo. Como ha sido motivo de investigación, tampoco lo fue de mi antención. Los únicos casos materia de investigación fiscal son servicios de Westfield [Interoceánica y Olmos]. Y tengo clarísimo que Westfield en Rutas de Lima no participó”, dice Nakasaki.

El abogado del expresidente infiere que se trata de una equivocación. Además, protesta porque se le haya tomado la declaración durante el estado de emergencia. “Si la tienda solo se va a abrir para el fiscal, eso va a afectar el derecho a la defensa de los investigados”, declara.

Pero que haya sido Westfield o First Capital la empresa que participó de Rutas de Lima no anula la posibilidad de incluir la declaración de Castro en el proceso contra PPK, siempre y cuando se compruebe que tiene contenido penal. “Muchas veces los abogados defensores utilizan estos detalles para llevar el argumento al absurdo”, explica Chanjan.

“Westfield y First Capital no eran empresas ajenas, sino que habrían actuado en un presunto marco y una presunta lógica delictiva. Yo lo vería todo como una misma organización compuesta por dos empresas y personas naturales. [La hipótesis fiscal] todavía se puede adecuar, ampliar. Es esperable que la hipótesis fiscal se vaya modificando”, asegura.

Meini indica también que “es perfectamente posible” ampliar o modificar la hipótesis fiscal para incluir el servicio de First Capital a Rutas de Lima. “Hay un criterio de acumulación, si [la nueva evidencia] puede servir para demostrar un modus operandi”, opina.

Pero Nakasaki asegura que la posibilidad es lejana. “La fiscalía ya va en su tercera hipótesis de trabajo, no creo que el fiscal [José Domingo Pérez] tenga ánimo de modificarla nuevamente", concluye. En todo caso, la posibilidad de hacerlo sí existe.

El dato

José Miguel Castro solicitó acogerse a la colaboración eficaz el 18 de julio el 2019, e hizo un segundo pedido el 5 de noviembre del 2019. Según el oficio del fiscal Puma, su despacho no aceptó la propuesta inicial porque Castro quería realizar la colaboración en libertad, cuando cumplía con un mandato de prisión preventiva.

El pasado 16 de mayo, el Poder Judicial varió la prisión preventiva de Castro por arresto domiciliario, debido al riesgo del COVID-19. Este último lunes se recogió su testimonio como parte del proceso de colaboración eficaz.

