Testigo clave del caso de depósitos a PpK pide garantías para su vida

Unidad de Investigación



Francesca Storino, testigo clave de la investigación por lavado de activos al partido Peruanos por el Kambio (PpK) por los aportes que recibió durante la campaña electoral del 2016, solicitó garantías para su vida.

“[Hoy] recibí una llamada de un teléfono público, [de un desconocido] gritándome, diciéndome que qué estaba haciendo, que estaba hablando demasiado y me cortaron la llamada”, manifestó a este Diario.

El Comercio publicó hoy un informe que revela nuevos testimonios de personas que afirman que durante el proceso del 2016 depositaron dinero en efectivo a la cuenta bancaria de PpK por pedido de Giovanna Violeta, hermana del congresista y presidente del partido Gilbert Violeta.

En la comunicación con este Diario, Francesca Storino, quien fue asistente personal de Giovanna Violeta y recepcionista del Instituto País, la ONG fundada por Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cuyo local fue sede de su campaña del 2016, también denunció que luego de su primera declaración sobre el caso, publicada por El Comercio en febrero de este año, un hombre desconocido trató de recoger a su hija del nido.

“En una ocasión han intentado llevarse a mi hija menor del nido […]. Fue un señor. Nadie lo conocía […]. [Dijo] que yo le había mandado a recoger a la bebe. Como la directora me conoce, me llamó y me dijo: ‘Señora, a quién ha mandado a recoger a la bebe’. Le dije que yo no había mandado a nadie. Cuando salieron a la puerta, la persona ya no estaba. Eso fue dos o tres días después de que saliera el reportaje”, relató.

En marzo de este año, Francesca Storino dio una declaración ampliatoria sobre el caso ante el cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos, en el que reafirmó su denuncia.

Recordó que en la diligencia le ofrecieron tramitar medidas de seguridad personal, pero hasta el momento estas no se han cumplido.

“Tengo miedo por mi trabajo, por mis hijas, por mi familia, por mis papás, que son personas mayores, que están solas y [a las] que también han ido a buscar a su casa. Entonces, esto ya se está volviendo mucho más grave de lo que yo pensaba […]. [Solicito] medidas de protección y garantías para mí, mis hijas y mis papás”, indicó.

Los sucesos mencionados se dieron luego de que la Unidad de Investigación de El Comercio revelara cómo Giovanna Violeta –quien es investigada por la fiscalía– enviaba a cambistas y colaboradores de la campaña presidencial de PPK para que realizaran depósitos de dinero en efectivo a la cuenta bancaria del partido. La fiscalía aún no ha identificado el origen de este dinero.

Storino además ha detallado cómo Giovanna Violeta le exigía que “rellenara espacios” de la planilla del partido para justificar los montos que se habían depositado en el banco.

“La señora Giovanna me indicaba que juntara documentación para entregarle al contador. Entonces, cuando venía la presentación de ONPE, ahí es donde faltaba rellenar espacios, cubrir los montos que habíamos depositado. Entonces, se rellanaba con cocteles o si no se mandaba a buscar personas que quisieran figurar”, aseguró en aquella ocasión.