El congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde afirmó que la Comisión Lava Jato está “abriendo una caja de pandora” y por esa razón existe una preocupación para que esta se disuelva.



“Hay una preocupación en que la comisión se disuelva porque está abriendo una caja de pandora con una serie de resultados que afectan a mucha gente”, señaló a El Comercio.



“Es una comisión que le está pisando los talones a la fiscalía y al Poder Judicial y que se están dando a conocer una serie de cosas debido así que no es una comisión amigable para la corrupción”, remarcó.



Estas declaraciones de García Belaunde se dan luego de que Alianza Para el Progreso (APP) realizase formalmente un pedido para remover a la congresista fujimorista Rosa Bartra de la presidencia de la Comisión Lava Jato.



Al respecto, el parlamentario señaló que si bien la bancada de APP está en su derecho de presentar una solicitud como esa, esta carece de sustento, puesto que para él Bartra está realizando una buena labor a cargo del grupo investigador.



“Están en su derecho, pero yo creo que ellos no tienen sustento sus afirmaciones, me parece que la señora Bartra está manejando bien las cosas, le ha dado un impulso mayor al que tenía con su anterior presidente y me parece que estamos avanzando”, expresó.



En esa misma línea, el congresista acciopopulista dijo que si los legisladores de APP quieren más objetividad deberían de nombrar a un integrante que asista más a la comisión, en referencia a Marisol Espinoza quien por carga parlamentaria no puede darle la dedicación requerida.



“Si ellos [APP] quieren, mayor objetividad imparcial, lo que hay que hacer es que nombren a un miembro de su partido que vaya con mayor frecuencia, que asista puntualmente y que plantee mayores objeciones”, indicó García Belaunde.



“La señora Espinoza [legisladora de APP en la comisión] es muy buena persona, yo la conozco y la aprecio, pero no suele asistir a todas las reuniones, por sus múltiples ocupaciones. Entonces, si ellos quieren tener mayor presencia, que le pidan una dedicación exclusiva a la comisión que es lo que debería hacer”, enfatizó.

