El pasado jueves 29, durante la Asamblea Nacional Extraordinaria de Perú Libre, el congresista Waldemar Cerrón fue presentado y ratificado como el candidato de la bancada para ser parte de la Mesa Directiva del Legislativo. En esta reunión partidaria, Cerrón comentó a la militancia que Perú Libre es ahora visto como una posibilidad para pertenecer a la Mesa Directiva y se trata de una minoría que está haciendo “temblar el Congreso”.

En otro momento, el congresista Cerrón incidió en que Perú Libre seguirá insistiendo en la redacción de una nueva Constitución. “Toda esa Constitución del 93 tiene que cambiar”, declaró el legislador. Asimismo, resaltó que son disciplinados con las decisiones del partido y que son una organización política con la orientación de “izquierda socialista, marxista, leninista, mariateguista”.

MIRA: José Williams a favor de que el Ejecutivo observe ley que limita la colaboración eficaz

Antes de estas declaraciones, Cerrón estaba siendo considerado como una posibilidad para integrar la Mesa Directiva en alianza con bancadas no necesariamente alineadas ideológicamente. Desde grupos parlamentarios como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Avanza País los comentarios hacia el hermano de Vladimir Cerrón, fundador del partido, han sido favorables para que Perú Libre tenga representación.

Este martes, luego de difundirse las declaraciones de Cerrón, integrantes de Fuerza Popular y APP han considerado que el legislador de izquierda podría ser parte de una Mesa Directiva, pero no de la Presidencia. Sin embargo, en Renovación Popular no observan como posibilidad conversar con una bancada con estas ideas.

Las declaraciones de Waldemar Cerrón

Waldemar Cerrón, en el discurso que dio el pasado 29 de junio a la militancia de Perú Libre, rechazó que haya existido una posibilidad de unión con bancadas contrarias como Fuerza Popular, tal como fue deslizado por la congresista Silvana Robles cuando renunció a este bloque.

“Se había decidido conformar la Mesa Directiva y por ahí sale una compatriota, excompatriota, a decir 'no'. Acá, como no le gusta las decisiones de la mayoría, sale a decir ‘no, acá hay una unión contranatura’. Compatriotas, es muy triste renunciar por algo que no existe”.

También resaltó que el trabajo de Perú Libre está siendo reconocido por bancadas de derecha. “Cuándo iban a hablar de Perú Libre los partidos de la derecha, de conocer el trabajo de sus colegas, de los congresistas. Nunca, a menos que Perú Libre se presentó como tal, como es. Transparente, soberano porque toma sus propias decisiones y sobre las decisiones del partido hay que ser disciplinados”, declaró Cerrón.

“A nosotros nos interesa y siempre vamos a reconocer la condición humana por encima de cualquier ambición, cualquier pretensión. Y ahí está la base para decir que el artículo 58 de la Constitución y toda esa Constitución del 93 tiene que cambiar. [...] Habrá un cambio de Constitución y esta Constitución sí considerará al ser humano en toda su plenitud, todo su esplendor. Defendamos el humanismo de Perú Libre”.

Finalmente, Cerrón se refirió también a los congresistas María del Carmen Alva, de Acción Popular; y Guillermo Bermejo, quien ahora integra Cambio Democrático-JP. A este último lo responsabilizó de haber fortalecido a la bancada de Fuerza Popular.

VIDEO RECOMENDADO Declaraciones de Waldemar Cerrón. (Video: Canal N)

“Primero empezaron los Bermejo. Los Bermejo son fujimoristas. Porque al abandonar Perú Libre, ¿quién se ha fortalecido? El fujimorismo. Cuando se fueron los del Bloque Magisterial, ¿quién se fortaleció? Pasaron a ser la primera fuerza en el Congreso”.

La posición de las bancadas de derecha

En Fuerza Popular han incidido en que se trata de especulaciones una posible conversación entre ellos con Perú Libre con miras a la Mesa Directiva del Congreso. Sin embargo, ven también poco probable que Cerrón pueda ser un eventual candidato a la presidencia.

“Falta todavía bastante tiempo [para la conformación de una fórmula], estamos hablando de 20 días. Son especulaciones, hay mucha especulación sobre temas que ni siquiera se han realizado o producido. Todavía tenemos que esperar, tener paciencia para saber cuál será la decisión. Aún las bancadas no tienen nada definido”, dijo a El Comercio Patricia Juárez, vocera de la bancada.

Respecto a la insistencia de Perú Libre por lograr la redacción de una nueva Constitución, Juárez señaló que este tema ya fue visto y votado en el pleno del Congreso. “ Ellos saben perfectamente el sentir mayoritario del Congreso . Todos, sin excepción, votaron en contra de que haya la posibilidad de una asamblea constituyente por la inestabilidad que eso significa. Incluso APP, AP, Somos Perú, Podemos Perú, en las votaciones se manifestaron en contra de cualquier posibilidad de asamblea constituyente”, indicó Juárez.

Finalmente, aunque consideró que la bancada escucha a los demás grupos parlamentarios, aún es prematuro tomar una posición respecto a ellas.

“[¿Hay posibilidad de dialogar con Perú Libre para una Mesa Directiva?] Lo que hemos señalado es que escuchamos y respetamos lo que piensan todas las bancadas y seguiremos en esa línea hasta el final. Mientras tanto, seguimos respetando, escuchando y simplemente tomando conocimiento de pronunciamientos. Consideramos que es prematuro. A esperar”, concluyó.

“Ellos saben perfectamente el sentir mayoritario del Congreso. Todos, sin excepción, votaron en contra de que haya la posibilidad de una asamblea constituyente por la inestabilidad que eso significa". Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular.

Por su parte, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) coincidió con Juárez respecto a que lo dicho hasta el momento sobre posibles diálogos son especulaciones. Pero consideró que no sería posible que Waldemar Cerrón presida la Mesa Directiva del Congreso.

“En la Mesa Directiva la Presidencia es lo importante. Yo no creo que Waldemar Cerrón presida la Mesa Directiva, otra cosa es que esté. La verdad que pueda estar y que presida no creo que ocurra” , comentó Lizarzaburu en diálogo por El Comercio.

Si bien mantienen diferencias con congresistas del bloque de izquierda, esto no es un impedimento para tener conversaciones, finalizó Lizarzaburu. “Aquí todos conversamos con todos. Mis ideas son la antítesis del ideario de Perú Libre. Pero eso no significa que no vaya a la bancada y converse con Waldemar Cerrón, con María Agüero, con Alex Flores; converso con Guido Bellido, con Jaime Quito, con Alex Paredes, Elizabeth Medina. Esto es diálogo. Debemos buscar los puntos de encuentro, de unidad como institución. Mostrar al país que nos podemos unir para su desarrollo ”, dijo.

El último lunes, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, aseguró que no hay ningún acercamiento con Fuerza Popular. “Los diálogos, el consenso, los contactos van en la dirección de los afines. Queremos reagrupar a los 37 congresistas que ingresamos con Perú Libre. [...] Hasta el día de hoy yo no tengo el encargo de mi bancada, tampoco he asumido una iniciativa personal de acercamiento, de conversar con ellos [Fuerza Popular]”, declaró Cruz a Exitosa.

VIDEO RECOMENDADO Declaraciones del vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz. (Video: Exitosa Noticias)

Una posición diferente se mantiene en APP. En la bancada consideran que la Mesa Directiva no establece una alianza política, sino administrativa. Por tanto, quienes participan en ella no “abdican en sus postulados políticos” y “no hay ningún problema en conformar una Mesa Directiva de ancha base”, manifestó Eduardo Salhuana, vocero alterno de APP.

Además, opinó que Perú Libre puede ratificar su posición marxista, pero igualmente participar en la Mesa Directiva.

“Cada uno mantiene su independencia, de lo que se trata es de administrar mejor el Congreso [...]. Ellos [Perú Libre] pueden ratificar su posición marxista e igual participar en la mesa porque eso no se va a discutir ahí”. Eduardo Salhuana, vocero alterno de APP.

Sin embargo, consideran que la Presidencia debe recaer en una de las bancadas que integra el denominado bloque democrático, que integran bancadas como Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y Avanza País; pero que una de las vicepresidencias podría ser asumida por Perú Libre.

“Por eso es importante quién la presida [la Mesa Directiva] porque es quien conduce, quien plantea la agenda. Por eso planteamos que debe presidirla alguien del bloque democrático . Tenemos claras las ideas”, incidió Salhuana.

De otro lado, comentó que respetan el punto de vista de Perú Libre respecto a insistir en el cambio de Constitución, pero no comparten este ideal.

“APP es un partido de centro. No tenemos ningún problema en sentarnos a conversar con Perú Libre, el Bloque Magisterial, y demás fuerzas para armar un equipo que realmente cambio el rostro del Congreso ”, finalizó.

En Renovación Popular aún no se ha tomado un posición como bancada, pero no ven viable iniciar un diálogo tras lo dicho por Waldemar Cerrón.

Jorge Montoya, vocero de la bancada, evitó brindar mayores comentarios respecto a lo dicho por Cerrón. Sin embargo, informó que el lunes 16 la bancada se reunirá para discutir el tema de la Mesa Directiva y tomar una decisión. “No hemos tomado ningún acuerdo en bancada aún. La línea nuestra es anticomunista y bajo ese sentido nos manejamos. Hasta ahora no hay una posibilidad. Nuestra línea sigue siendo anticomunista, no ha cambiado ”, declaró Montoya a El Comercio.

En tanto, el congresista José Cueto, vocero alterno de Renovación Popular, comentó que con este tipo de ideas no discuten. “Con ese tipo de ideas, la negativa de conversar del vocero de Perú Libre, no hay forma. Puedes conversar con todos, pero con ese tipo de ideas y, además, poniéndose en una actitud bastante soberbia diciendo que sí, tenemos votos y vamos a ocupar la Mesa Directiva, no vamos a conversar . Pues está bien, que no conversen con nadie y se lancen a ver cómo les va”, concluyó Cueto.

Los comentarios que ha reunido Cerrón

En las últimas semanas, la posibilidad de que el congresista Waldemar Cerrón sea parte de la Mesa Directiva ha sido bien recibida en bancadas de derecha. El pasado 27 de junio, Alejandro Cavero (Avanza País) dijo que es el momento propicio para que la izquierda participe en la Mesa Directiva y que Cerrón “es una persona que intenta defender los fueros del Congreso”.

De otro lado, la congresista Tania Ramírez (Fuerza Popular) consideró que no habría nada de malo en que Fuerza Popular vaya en alianza con Perú Libre. “Si mi bancada asume tener una alianza en la mesa con (Perú Libre), yo no le veo nada de malo, y sí apoyaría obviamente”, declaró a RPP el pasado 29 de junio.

En tanto, la congresista Lady Camones (APP) indicó a la prensa que la Mesa Directiva debe tener un representante de la izquierda. “Waldemar Cerrón es una persona de consenso, con la que se puede dialogar, que tiene el respeto de todos. No estaría en desacuerdo que Waldemar Cerrón forme parte de la Mesa Directiva”, declaró a fines de junio.

Finalmente, Esdras Medina (No agrupado) resaltó en diálogo con Canal N que Cerrón se ha ganado la simpatía de los congresistas. “Poco a poco uno va teniendo mayor confianza y manteniendo relaciones pues se van conociendo mejor y cambian los conceptos. Creo que a él le ha ayudado ser vocero en el primer periodo de Perú Libre y se ha ganado algunas simpatías”.