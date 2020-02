La Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao (CSJC) confirmó el pasado 31 de enero una sentencia que declara fundada la demanda de Walter Ríos Montalvo, expresidente de dicha corte, para que el Poder Judicial (PJ) le abone 37 remuneraciones adicionales a sus sueldos, cuatro anualmente. Los conceptos son “vacaciones, escolaridad, Fiestas Patrias y Navidad” entre diciembre del 2004 y diciembre del 2013.

De acuerdo a su declaración jurada, durante ese período percibía S/6.505 mensuales, por lo que se le deberán abonar S/240.685, más intereses.

En enero del 2017, Ríos —quien hoy se encuentra detenido por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto— demandó ante el Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo de la CSJC al PJ y a la Gerencia de Administración de la corte. La razón fue que ambas le negaron este pedido en instancias administrativas.

En una llamada de su celular interceptada por la policía el 26 de diciembre de ese año, el entonces magistrado exhortó a Gianfranco Paredes –su asesor que también se encuentra en prisión– a que se reuniera con urgencia con el juez de dicho despacho, William Gonzales Zurita. El objetivo era que le sacara “la sentencia favorable conforme a lo pedido”.

Tres días después de la llamada, Ríos fue notificado de la sentencia que declaró fundada su demanda.

—La llamada—

El 26 de diciembre del 2017, pasadas las 3 p.m., el expresidente de la CSJC se comunicó con Paredes. Sin mediar palabras le exigió: “Baja donde Zurita y dile, por favor, si ya sacó la sentencia de mi caso”, a lo que su asesor asintió.

Ríos se refirió a “una demanda contra el PJ […] [por] los 16 sueldos”. “Dile, por favor, si fuera tan amable, como él se está yendo a Odecma, que me saque la sentencia favorable conforme a lo pedido”, precisó.

Ríos y Paredes continuaron conversando respecto al cambio de plaza de otros magistrados. Antes de colgar, el exjuez le recordó el pedido. “Te paso el teléfono de Zurita para llamarlo”, dijo Ríos. “Ahorita lo llamo […]. Usted me ordena y yo bajo”, acotó Paredes.

El 12 de diciembre del 2017, Gonzales Zurita falló a favor de la demanda de Ríos; y el 29, tres días después del audio, Ríos fue notificado en el casillero electrónico de su defensa. El 22 de enero del 2018, Gonzales fue designado juez especializado de la Odecma Callao. El 13 de marzo del 2019, regresó como juez de la sala laboral, donde trabaja actualmente.

Según el exfiscal Víctor Cubas, el hecho de que la sentencia de Gonzales Zurita tardara 17 días en notificarse es “irregular”, ya que “la ley establece que las resoluciones deben notificarse en la práctica inmediatamente y surten sus efectos a partir del siguiente día”. Sin embargo, agregó que la demora se debe a que, por la cantidad de casos que lleva el PJ, “hay un problema burocrático […]; las notificaciones quedan pendientes y se van haciendo con fecha muy posterior a la resolución”.

Por otro lado, para el abogado laboralista Percy Alache, “dentro de la estructura de pagos del PJ se establecen estímulos adicionales a su remuneración”, pero la notificación a las partes “excedió los plazos de ley […] con lo cual da mérito a una investigación”.

Alache indicó que en la sentencia de Gonzales Zurita “no hubo una motivación adecuada, un suficiente razonamiento o análisis”, pues “Ríos llevó el caso al punto de decir que ya adquirió el derecho y que existen principios laborales que le dan la razón […], pero el juzgado y la sala no analizaron en la sentencia la sucesión de normas en el tiempo; es decir, cuál era la norma aplicable para el caso”.

Hace cuatro días, el Poder Judicial presentó un recurso de casación contra la sentencia que favoreció a Ríos.

—Juez niega vínculos—

En diálogo con El Comercio, el juez William Gonzales Zurita negó que se haya reunido y comunicado con Walter Ríos o con Gianfranco Paredes en los días previos a la emisión de la sentencia.

“Yo no he conversado con nadie […]. [Ríos no se acercó] porque me tenía antipatía”, afirmó.

Añadió que Ríos “no es el único magistrado que ha demandado. Hay sentencias que se han sacado para otros magistrados que demandan sus derechos, que están reclamando los 16 sueldos”.

Sobre la demora en la notificación, indicó que “todo es transparente”, pues el expediente está publicado en la página del PJ.

Este Diario buscó comunicarse con la defensa de Walter Ríos, pero no obtuvo respuesta.

EL JUEZ

— William Gonzales Zurita es juez desde julio del 2009.

— El 15 de mayo del 2012, llegó a la CSJC como juez especializado de trabajo.

— Se desempeña como juez superior provisional de la Sala Laboral del Callao desde marzo del 2019.