Ahora que mi hija ya es toda una adolescente, me toca estar al día con las nuevas tendencias. Cada vez que salimos a pasear, ella siempre pone a todo volumen sus canciones favoritas de Twice y Blackpink, dos agrupaciones femeninas surcoreanas que la están rompiendo a nivel mundial. Y de tanto repetirlas una y otra vez terminé tarareándolas junto a ella y hasta me animé a intentar uno que otro pasito.

Otra de las cosas que he aprendido con mi pequeña (aunque debería ser al revés) es a comer de todo, sobre todo intentar probar platos novedosos. Es así como llegué al Centro Comercial Arenales, un espacio que se ha convertido en el lugar favorito de los amantes del k-pop y los animes. Aunque no lo crean, en este mall no solo venden historietas, figuras de colección, ‘funkos’ y ropa otaku. ¡También venden comida asiática! No te pierdas este pintoresco recorrido gastronómico.

1. Namu

Este espacio abrió sus puertas hace 7 años como un puesto pequeño dentro del Centro Comercial Arenales, pero creció tanto que tuvo que expandirse dentro del mall y ahora acaba de inaugurar un nuevo local en Bellavista.

El gestor de este restaurante es Juho Jeong, un ciudadano surcoreano de 27 años, que buscaba iniciar un emprendimiento en Latinoamérica. Averiguó sobre el boom de la cultura asiática en el Perú y se animó a venir a Lima para iniciar su negocio. En ese entonces, él solo tenía 20 años y no hablaba el español, ahora lo habla a la perfección.

Juho Jeong, propietario de Namu. (Foto: Leandro Britto / GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > LEANDRO BRITTO

“Hemos crecido gracias a los clientes, primero venían chicos jóvenes (amantes del k-pop), la propuesta les gustó y han ido trayendo a sus familias también”, señala el joven surcoreano a Provecho de El Comercio.

En Namu, la propuesta culinaria es amplia. Si, como yo, eres un novato en la comida coreana, Juho te recomienda tres platos de su carta. No te los puedes perder.

(Foto: Leandro Britto / GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > LEANDRO BRITTO

Primero está el Dosirak especial, que es una cajita con divisiones que lleva chancho al panko, makis, enrollado de huevo, fideos de camote, arroz, pollo. La cajita viene cerrada y debes abrirla como si se tratase de una sorpresa.

Platillo de Namu. / Leandro Britto

Otro plato que se destaca de su carta es el Chickenkasu, que es un pollo frito bañado con una salsa dulce y queso mozzarella derretido encima.

Chicken Katsu. (Foto: Leandro Britto / GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > LEANDRO BRITTO

En Namu también se sirve la tradicional sopa ramen, acompañada de un huevo duro, láminas de cerdo, fideos ramen y verduras.

Namu se ubica el interior 12 CD del Centro Comercial Arenales y abre sus puertas de lunes a domingo, de 12 a 8:30 p.m. También atiende en el mismo horario en su local de Bellavista, cuya dirección es avenida San José 577.

2. Sucay

Las banderillas coreanas se han puesto de moda en los últimos meses, también se les conoce como corndog.

Se trata de un hotdog cubierto con queso, empanizado con diversos productos (a elección del cliente) y sumergido completamente en aceite. En Sucay lo ponen en la freidora eléctrica.

Preparación banderillas coreanas. (Fotos: Leandro Britto / GEC)

Este local se inauguró hace dos meses y se ha vuelto popular entre los visitantes del centro comercial ubicado en Lince.

“A los dueños se les ocurrió abrir este local porque los corn estaban llegando a Lima y vieron en este negocio una gran oportunidad. En cada una de las banderillas imprimimos nuestro propio estilo y sabor”, dice Angelly Grados, responsable de Sucay.

(Foto: Leandro Britto / GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > LEANDRO BRITTO

Además de las banderillas coreanas, puedes probar el tradicional pollo coreano y bebidas como el milk cut tea.

Corndog y pollo frito al estilo coreano (Foto: Leandro Britto / GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > LEANDRO BRITTO

Sucay abre sus puertas desde las 10 de la mañana y lo encuentras en el cuarto piso del Centro Comercial Arenales, interior 23.

3. Yin Su Market

Si quieres llevar un poco de la cultura asiática a tu casa, puedes pasar por Yin Su Market, que tiene dos locales dentro del Centro Comercial Arenales, el primero abrió sus puertas hace 10 años.

Los creadores de este espacio son los ciudadanos chinos Selina Cai y David Su, quienes llegaron al Perú hace casi dos décadas.

Yin Su Market. (Foto: Leandro Britto / GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > LEANDRO BRITTO

En esta enorme tienda encuentras de todo, desde sopas ramen instantáneas, sake coreano o japonés, cervezas asiáticas y también la popular galleta de la fortuna.

En Yin Su Market encuentras productos asiáticos, desde dulces hasta bebidas alcoholicas. (Foto: Leandro Britto / GEC)

Yin Su Market también ofrece bebidas como el bubble tea y los populares mochis.

Mochis rellenos de crema chantilly y fresas. (Foto: Leandro Britto / GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > LEANDRO BRITTO

(Foto: Leandro Britto / GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > LEANDRO BRITTO

Yin Su Market abre sus puertas de lunes a domingo de 9 a.m. a 7:20 p.m.

¿Ya visitaste el Centro Comercial Arenales? Sigue a Provecho en Instagram y deja tus comentarios.

VIDEO RECOMENDADO Provecho de El Comercio se dio un salto por tres de las trece alternativas que se pueden visitar en este espacio que deleita los paladares de los vecinos del primer puerto. No te pierdas este recorrido.