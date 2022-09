El K-pop es un fenómeno global que hace mucho dejó de ser un gusto de pocos. Grupos como BTS, Blackpink y Twice están entre los más escuchados en el mundo y el Perú es uno de los países en donde se vive con mayor intensidad esta movida. Según cifras de Twitter, estamos entre los 20 países con más fanáticos de K-Pop junto con otras naciones latinoamericanas como México y Brasil. Curiosamente, hasta inicios de este año, no había un lugar destinado específicamente a este público.

Saram Kafé, la primera cafetería K-Pop del Perú, nació con la intención de ser un café tradicional, pero las nietas de los dueños les hicieron notar la necesidad de un espacio exclusivo para realizar los cada vez más frecuentes eventos en torno a populares bandas surcoreanas y sus integrantes. Tras un estudio de mercado, se decidió convertir el emprendimiento en un local temático en el que, en palabras de su gerente de tienda, Jael Morán, se “come y respira K-Pop”. “Aquí todo el día se escucha y se ve K-Pop. Tenemos los televisores con videos y música desde la mañana hasta la noche”, explica Morán sobre una de las muchas características del ambiente de esta cafetería que, efectivamente, te transporta de inmediato a esta fiebre musical.

Al ingreso, el público podrá encontrar algunos de los artículos de colección de la tienda Saram Kafé. / Violeta Ayasta/ El Comercio

La tienda de artículos del Saram Kafé. / Violeta Ayasta/ El Comercio

A la entrada, un parante de Kai, de Exo, será el primero de los muchos dedicados a las figuras más prominentes del K-Pop. Más adelante, nos encontraremos con una mesa completamente tematizada por Blackpink, un salón para fans de Enhypen, TXT, GOT7 y Exo, así como los archifamosos BTS, que incluso están representados en un mural con los BT21, los personajes creados por el septeto. Cada pieza en la decoración ha sido especialmente cuidada pues es parte de los tres puntos clave con los que este negocio busca diferenciarse.”Tratamos de mantener esos tres pilares: la ambientación, el servicio y la calidad de nuestros productos”, afirma Morán.

En Saram Kafé, cada ambiente tiene elementos dedicados a algunos de los grupos más populares de K-Pop, como GOT7 y Twice. / Violeta Ayasta/ El Comercio

En cada uno de los salones del Saram Kafé, los comensales encontrarán una serie de artículos de colección que, inicialmente, eran parte de la decoración pero que dieron pie a la creación de una tienda a pedido de los fans, que siempre les preguntaban si podían comprar algunas de las preciadas joyas que ostenta esta cafetería: desde boxes de discos hasta peluches y las muy buscadas ‘photocards’ de los ‘idols’.

Jael Morán, gerente de Saram Kafé. / Violeta Ayasta/ El Comercio

Ingenio y sabor

La oferta gastronómica también se destaca por su originalidad en este emprendimiento. Los ‘idol drinks’, por ejemplo, fueron de gran ayuda para popularizar este nuevo espacio. Se trata de frappés con una crema de leche encima que se convierte en la base de la impresión del rostro del ‘bias’ del cliente. Lo mismo ocurre con los capuchinos que también son tematizados para llevar la cara del ‘idol’ que disponga la o el comensal.

El 'idol drink' se ha vuelto muy famoso entre los asiduos al Saram Kafé, porque puedes imprimir en tu bebida el rostro de tu artista favorito o, en este caso, un recuerdo de la visita de Provecho a la cafetería. / Violeta Ayasta/ El Comercio

“Cuando ven a su ‘idol’ impreso en la bebida, ya no se la quieren tomar, ponen el sorbete por un lado con mucho cuidado para no dañar la imagen, es toda una experiencia”, afirma el gerente del Saram Kafé y hace énfasis en la palabra “experiencia” porque es lo que quieren brindar en cada una de las cosas que ofrecen una vez que se ingresa a este café. Así, recientemente también pusieron a la venta unos sánguches que no tienen pierde entre su público: los Army Club y los Stray Club, emparedados que llevan en su interior una sorpresa, la ‘photo card’ de uno de los integrantes de BTS (si eliges la Army Club) y Stray Kids (si eliges la Stray Club).

Recientemente, el Saram Kafé lanzó unos sánguches que se han vuelto muy populares, pues en su interior llevan una sorpresa. / Violeta Ayasta/ El Comercio

En este 'Stray Club', la sorpresa incluye una 'photo card' de uno de sus integrantes. / Violeta Ayasta/ El Comercio

“Tratamos de innovar en platos y productos. Con estos sánguches pasa de todo. Saltan, gritan, cuando descubren qué ‘idol’ les ha tocado. Es un tema de emociones. Acá trabajamos y vivimos de emociones”, dice Morán que destaca que, aunque el ambiente del lugar es casual, “no cruzamos a lo informal y damos un buen trato para que quieran regresar”. Y allí viene el “tercer pilar” del Saram Kafé: su equipo. Cuando abrieron sus puertas en febrero del 2022, eran 2 personas en atención al cliente. Pero fueron creciendo tan rápido que actualmente son 15. El equipo lo armaron con una convocatoria en sus redes sociales, porque necesitaban gente joven y K-Poper y la estrategia funcionó. Morán es un fiel creyente de que, en cualquier paso en la vida, para crecer se necesita rodearse de quienes saben más que uno y en este caso él confía en los conocimientos de su joven equipo, que siempre llega con sugerencias sobre los grupos que tienen más fans, así como ingeniosas ideas para las redes sociales del café, pero sobre todo una buena energía que hace también que este local trascienda los gustos musicales.

El joven equipo del Saram Kafé. / Violeta Ayasta/ El Comercio

Saram significa “gente” y en este emprendimiento buscan que todas las personas se sientan como en casa. Al café no solo llegan adolescentes de entre 13 y 18 años. También hay fans que bordean los 40 años e incluso vecinos o trabajadores de zonas aledañas al local que no son fans de este tipo de música pero que encuentran en este café un lugar cálido y con buena comida para pasar un rato agradable. ¿Te animas tú también a visitarlos?

¿Qué comer?

En Saram Kafé se ofrecen postres tradicionales como piononos, cheesecakes, pies de manzana y waffles, que se sirven con diferentes toppings. En su carta de bebidas, además de los ‘idol drinks’ y cafés, el público encontrará los siempre muy solicitados ‘bubble teas’. En los platos de fondo, la oferta apunta también a Corea del Sur: ramen al estilo coreano (aunque con un toque de sabor peruano), una adaptación del chicken mayo (que aquí recomendamos probar) y un plato muy popular entre los jóvenes coreanos: el ramen rice.

Las galletas temáticas del Saram Kafé también son muy populares, aquí vemos las alusivas a BT21, los personajes animados de BTS. / Violeta Ayasta/ El Comercio

Pero si vas a esta cafetería y eres fan del K-Pop, no te puedes ir sin que te pongan en la mesa las galletas temáticas. ¡Son un furor en el Saram Kafé! Hay de diferentes diseños, pues en la cafetería se han preocupado en complacer a sus clientes con cada molde que han mandado a fabricar. “Enhypen tiene un bloque televisivo en el que salieron vestidos de frutas y nosotros hicimos nuestras galletas de ese momento en base a un fan art”, cuenta Morán sobre las ideas que nacen para darle a la gente en la yema del gusto.

Más información:

El Saram Kafé atiende de lunes a domingos de 8 a.m. a 10 p.m. y se ubica en el Jr. Diego de Almagro 131, Jesús María. A la altura de la cuadra 24 de la Av. Brasil, cruzando el paradero del Colegio De Jesús.

Además… Eventos especiales Recientemente, el Saram Kafé le dio la bienvenida a uno de los personajes de BT21 en tamaño escala: se trata de Cooky, que está inspirado en el cantante Jungkook y que será la estrella del Cooky Fest, un evento exclusivo para fans de BTS del que puedes conocer más detalles en las redes sociales de la cafetería.

VIDEO RELACIONADO :