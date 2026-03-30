Las historias que nacen en distintas regiones del Perú tienen un punto en común: detrás de cada logro hay un plan que encontró el impulso necesario para hacerse realidad. Bajo esa premisa, el Banco de Crédito del Perú (BCP) presenta “Rutero BCP”, una serie digital que recorre el país contando experiencias reales de transformación.

Conducida por el actor Andrés Salas, la producción se publica mensualmente en YouTube y propone un viaje por diversas ciudades como Iquitos, Arequipa o Cusco. En cada episodio, el recorrido no solo revela paisajes y cultura local, sino también historias de esfuerzo, dedicación y oportunidades que cambian vidas.

Historias que conectan oportunidades

El formato combina tres elementos clave: un destino dentro del país, una historia personal y un programa del BCP que tuvo un impacto directo en ese proceso. De esta manera, la serie construye un vínculo entre los servicios financieros y la vida cotidiana de las personas, mostrando cómo estos pueden convertirse en herramientas que permiten transformar planes en realidad.

Uno de los ejes centrales es la inclusión financiera. A través del Agente Móvil BCP, el banco llega a zonas alejadas donde el acceso a servicios financieros suele ser limitado. Esta iniciativa permite realizar operaciones básicas y, al mismo tiempo, acerca educación financiera a comunidades que no cuentan con una agencia cercana.

Iniciativas que impulsan el desarrollo

El impulso al emprendimiento también forma parte de estas historias. Programas como “Contigo Emprendedor” brindan acompañamiento y capacitación a pequeños negocios, permitiéndoles fortalecer su gestión, mejorar sus ingresos y proyectar un crecimiento sostenible en el tiempo.

A ello se suma el compromiso social de sus colaboradores mediante “Voluntarios BCP”, quienes participan en acciones orientadas a mejorar espacios educativos y apoyar a comunidades. Estas intervenciones incluyen desde el acondicionamiento de colegios hasta actividades que benefician directamente a niños y familias.

En paralelo, el banco apuesta por la educación como motor de desarrollo. A través de las “Becas BCP”, jóvenes talentosos acceden a oportunidades de formación superior de calidad que impactan no solo en su futuro, sino también en el de sus entornos. Asimismo, iniciativas como los cajeros en quechua reflejan un esfuerzo por construir un sistema más inclusivo y cercano a la diversidad del país.

Cada capítulo de “Rutero BCP” refuerza un mismo mensaje: cuando las personas encuentran el aliado adecuado, sus planes pueden transformarse en realidad. Así, más allá de los servicios financieros, la serie pone en evidencia el rol que pueden desempeñar las instituciones en el impulso de un país con mayores oportunidades.

Puedes descubrir las historias completas de “Rutero BCP” en el canal oficial de YouTube del BCP aquí.

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