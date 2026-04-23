Al estar cerca de ella es imposible no verla. La nueva Jolion Max impresiona por su estética; un diseño frontal inspirado en alas inclinadas y sus faros LED tipo T le otorgan una imagen moderna, robusta y dinámica. Esta nueva SUV llega al mercado peruano respaldada por Inchcape para complementar la línea Jolion, brindando una opción con dimensiones ampliadas y atributos superiores para quienes buscan funcionalidad en su vida urbana.

La esperada revelación se llevó a cabo hace unos días en el Lima Polo Club, donde la marca automotriz congregó a medios de prensa, embajadores e influencers para demostrar las innovaciones del SUV. Bajo el eslogan “¡Es lo máximo!”, el evento dejó en claro que la Jolion Max está concebida para ser el aliado perfecto de familias modernas y personas con un estilo de vida sumamente activo.

“Haval ya viene caracterizado por calidad, tecnología y seguridad. Y este carro tiene todo eso, pero aparte en su segmento hemos diseñado un carro que tiene el mayor confort y el mayor espacio. Es un carro de 5 pasajeros en que van realmente muy cómodos y van a poder disfrutar del viaje”, contó Francisco Accinelli, Brand Manager de GWM en Perú, al referirse al principal valor agregado frente a su competencia.

“Hemos diseñado un carro que tiene elmayor confort y el mayor espacio. En el nuevoJolionMax van a realmente poder disfrutar de su viaje”



Tecnología intuitiva y espacio superior

El interior de la Jolion Max ha sido diseñado bajo una filosofía minimalista que aprovecha estratégicamente cada milímetro. Con una longitud de 4.59 metros, 1.87 metros de ancho y una distancia entre ejes de 2.710 mm, la cabina brinda una comodidad superior para el conductor y sus acompañantes.

Sus asientos ergonómicos de cuero cuentan con diseño curvado en 3D e incluyen opciones de calefacción y ventilación en sus versiones más equipadas. Además, posee detalles únicos como un reposacabezas trasero reversible que funciona como almohada en rutas largas.

La conectividad es otro de sus pilares más fuertes. “Creemos que eso es lo que hoy marca la diferencia”, explicó Keiko Pérez, Product Manager de la marca. “Cuenta con 16 funciones de comando de voz, las cuales las vas a activar diciendo ‘Hola GWM’ y dando comandos de voz como subir ventana o aperturar el sunroof panorámico”, detalló sobre el sistema inteligente.

A esto se suma su impresionante pantalla multimedia de 12.3 pulgadas y el emparejamiento con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica, que dejó sorprendidos a los asistentes cuando estos ingresaban al vehículo y comentaban positivamente sobre su confort.

“Más de diez años después de la llegada deHavalal Perú, sus primeros modelos siguen circulando por las calles, demostrando la alta calidad de ensamblaje de GWM”



Seguridad, desempeño y durabilidad

Fiel al riguroso estándar de GWM, la Jolion Max viene equipada con seis airbags y más de 15 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS): frenado de emergencia a baja velocidad, control de crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril y una cámara 360° para lograr un estacionamiento perfecto.

Además, posee un motor 1.5 turbo de cuatro cilindros con 141 Hp, acoplado a una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades (7 DCT) que brinda un rendimiento ágil y gran eficiencia de consumo en la ciudad.

La durabilidad de los vehículos de la marca es una prueba de su calidad a lo largo del tiempo. Al respecto, Francisco Accinelli destacó que, a más de diez años de la llegada de Haval al Perú, todavía se ven sus camionetas por las calles. “Ahí te das cuenta de la calidad, del ensamblaje, de los metales, de los materiales”, aseguró, reafirmando el nivel de excelencia en la manufactura de GWM.

Crecimiento sostenido y disponibilidad

Este lanzamiento refuerza el imparable crecimiento de la marca, que cerró el 2025 con más de 4.000 unidades vendidas, ocupando el segundo puesto a nivel nacional en pick ups y superando a competidores tradicionales.

La nueva SUV ya se encuentra disponible en la red de concesionarios en tres colores (negro, gris y blanco) con un precio de lanzamiento desde US$ 19.790, que incluye un bono de financiamiento de hasta US$ 2.500.

Además, todos los clientes que adquieran una Haval Jolion Max hasta el 15 de mayo participarán en la promoción “Max por Max”, ¡un sorteo exclusivo donde se regalará una segunda Jolion Max a un afortunado ganador!

Para más información y agendar un test drive, visita www.gwm.com.pe o acércate al concesionario de GWM más cercano.

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