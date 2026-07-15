Después de emocionar a miles de peruanos con una campaña que demostró que, aunque la selección no estuvo en la Copa, el Perú sí estuvo presente a través de su cocina, Florida dio un nuevo paso: llegar a Times Square.

En una de las pantallas publicitarias más reconocidas del mundo, la marca peruana proyectó el video de su campaña en pleno corazón de Nueva York, compartiendo espacio con algunas de las marcas más importantes del planeta. Un reconocimiento que trasciende la publicidad y pone en vitrina el orgullo por nuestra gastronomía y por un producto que ha acompañado a los hogares peruanos durante generaciones.

En el marco de la Copa, Florida reafirma que el sabor peruano también puede conquistar escenarios internacionales. Porque cuando nuestra cocina es la protagonista, el Perú siempre encuentra la forma de estar presente.