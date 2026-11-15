La noche de este domingo 15 de noviembre marcará el regreso del papa León XIV a Lima, luego de concluir su visita pastoral a Pucallpa. El avión que traslada al pontífice tiene previsto aterrizar a las 8:20 p. m. en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, desde donde partirá rumbo a la Nunciatura Apostólica, lugar que será su residencia durante su permanencia en la capital peruana.

Su llegada movilizará un importante operativo de seguridad en los alrededores del terminal aéreo y las principales avenidas que conectan el Callao con Jesús María. A diferencia de otras actividades públicas, el traslado se realizará en un vehículo cerrado y bajo un esquema especial de desplazamiento. Por ello, quienes circulen por la zona deberán tomar precauciones, ya que el paso de la comitiva podría ocasionar interrupciones temporales en la ruta principal y el recorrido alternativo previsto.

Conoce la hora en qué llegará el papa León XIV a Lima y la razón de su permanencia en la capital

Después de cumplir con las actividades programadas en Pucallpa, el papa León XIV emprenderá su retorno a Lima este domingo 15 de noviembre. Su avión tiene previsto aterrizar a las 8:20 p. m. en el Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en el Callao, desde donde continuará su recorrido hacia la Nunciatura Apostólica, en el distrito de Jesús María.

El regreso a la capital marcará una nueva etapa de su agenda pastoral en territorio peruano. Una vez instalado en la sede diplomática de la Santa Sede, el pontífice retomará las actividades previstas en Lima durante los siguientes días. Según la información difundida, el desplazamiento desde el terminal aéreo hasta su residencia no contempla paradas públicas, por lo que se realizará directamente bajo un operativo de seguridad.

Conoce la ruta principal en la que el Papa se trasladará del Grupo Aéreo N.° 8 hasta la Nunciatura Apostólica

El recorrido del papa León XIV hacia la Nunciatura Apostólica comenzará en el Grupo Aéreo N.° 8, desde donde la comitiva tomará la avenida Elmer Faucett para continuar por la avenida La Marina. Esta última vía servirá de conexión entre el Callao y distintos distritos del oeste y el centro de Lima, como parte del trayecto previsto para su retorno a la capital.

Posteriormente, el vehículo avanzará por la avenida Faustino Sánchez Carrión, conocida como Pershing, hasta alcanzar la avenida Salaverry, último tramo señalado antes de llegar a la residencia diplomática de la Santa Sede. El destino se encuentra en Jesús María, donde León XIV concluirá su jornada tras las actividades cumplidas en Pucallpa. Su llegada marcará el inicio de una nueva etapa de su agenda pastoral en Lima.

¡ATENCIÓN! El papa no tendrá contacto directo con la gente que se ubica en las avenidas de la ruta

La avenida Salaverry será uno de los puntos clave del recorrido nocturno del papa León XIV, pues conducirá a la comitiva hasta la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María. El vehículo que trasladará al pontífice llegará a esta arteria después de transitar por la avenida Faustino Sánchez Carrión, siguiendo el itinerario previsto desde el Callao hacia su residencia en Lima.

Durante el desplazamiento, el papa viajará en un vehículo cerrado, por lo que no tendrá contacto directo con los fieles que puedan esperarlo en las calles. Tampoco se han programado paradas públicas entre el aeropuerto y la sede diplomática. Aunque su aterrizaje está previsto para las 8:20 p. m. en el Grupo Aéreo N.° 8, la hora exacta de partida dependerá de los procedimientos posteriores a su llegada y de la organización del convoy que lo conducirá hasta Jesús María.

Conoce el plan de desplazamiento en las rutas alternas en el centro de Lima con las condiciones operativas

Como parte del operativo para el retorno del papa León XIV a Lima, también se ha previsto un recorrido alternativo en caso de que sea necesario modificar la ruta principal. Esta segunda opción contempla la salida desde el Grupo Aéreo N.° 8 por la avenida Elmer Faucett, para continuar por las avenidas Dueñas y Óscar R. Benavides, conocida como Colonial. De esta manera, la comitiva tendrá otra vía de conexión entre el Callao y la capital.

El trayecto proseguirá por las avenidas Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco hasta llegar a la avenida Salaverry, desde donde el vehículo papal se dirigirá a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María. La planificación de ambos recorridos permitirá adaptar el desplazamiento según las condiciones del tránsito y las necesidades del operativo de seguridad. La elección definitiva dependerá de la organización dispuesta para recibir al pontífice durante la noche.

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