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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, en Brasilia (Foto: Archivo Evaristo Sa / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, en Brasilia (Foto: Archivo Evaristo Sa / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cerrará su primera gira internacional tras su reelección con una parada en Madrid para reunirse el lunes con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez.

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