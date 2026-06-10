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Pluz Energía anunció una nueva relación de cortes de luz programados para los siguientes días que afectarán a miles de ciudadanos de Lima. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Por ello, se pide a la población que tenga en cuenta la falta de luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
- San Martín de Porres (9 am a 7 pm): URB. BARRIO OBRERO PIÑONATE AV. 10 DE JUNIO CDRAS 9, 10, MZ 20 Y 21 CONDOMINIO LOS CIPRECES, 1ER PASAJE CDRA 4, 2DO PASAJE CDRAS 1, 2, 3, 3ER PASAJE CDRAS 2, 3, 4, JR. ANTON SANCHEZ CDRAS 1, 2, 3, 4, AV. CAQUETA CDRAS 1, 4, 5, 7, AV. DEL TRABAJO CDRA 1, AV. GRAU CDRAS 2, 3, 5, AV. JUAN XXIII CDRAS 1, 3, 4, 5, AV. JUSTO PASTOR BRAVO CDRAS 1, 2, 3, 4, AV. LAS CUCARDAS CDRAS 1, 2, AV. MANUEL QUIMPER CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, AV. MILITAR CDRA 1, CALLE GUILLERMO BARRIOS CDRAS 1, 2, 3, CALLE LAS CAMELIAS CDRA 1, CALLE LAS MAGNOLIAS CDRA 1, CALLE LAS MORERAS CDRA 1, CALLE LOS CARDENALES CDRA 1, CALLE LOS GLADIOLOS CDRAS 1, 2, CALLE LOS NARDOS CDRA 1, CALLE LOS TULIPANES CDRA 1, CALLE MANUEL LEGARDA CDRA 5, CALLE LAZARETO CDRA 1, CALLE LOS GIRASOLES CDRA 1, CALLE GREGORI VII CDRAS 1, 2, 3, 4, CALLE PORTAL CDRA 1, JR. ALBERTO ABERD CDRA 10, JR. LOS NARDOS CDRAS 1, 2, CALLE LAS LILAS CDRA 1, CALLE LOS CRISANTEMOS CDRAS 1, 2.
- Pueblo Libre (9 am a 4 pm): URB. LA LUZ AV. BERTELLO CDRA 10, 11, 12, AV. MARIANO CORNEJO CDRA 12, 18, 19, 20, CALLE MARTE CDRA 7, 11, 12, CALLE NEPTUNO CDRA 7, CALLE VENUS CDRA 10, 11, URB. SANTA ENMA CALLE SANTA SABINA CDRA 1, 2, MZ M, AV. SANTA GERTRUDIS CDRA 4, 5, 6, URB. ARCO IRIS CALLE SENDA LAS ESTRELLAS CDRA 1, CALLE FRANCISCO CADENILLAS CDRA 1, URB. RIO TAMBO CALLE RIO MOCHE CDRA 1, 2, MZ C, CALLE RIO SANTA CDRA 1, 2, MZ A, B, CALLA RIO TAMBO CDRA 3, 4, CALLE VALENCIA CDRA 1, 4, JR. ARAGON CDRA 1, JR. RIO HUAURA CDRA 1, 2, PASAJE ARQUEOLOGICO CDRA 1, PASAJE RIO MOCHE CDRA 7, PASAJE SENDA CLARIDAD CDRA 1, PASAJE SENDA COMUNIDAD CDRA 1, MZ I, PASAJE SENDA DEL SOL CDRA 1.
- Los Olivos (8:30 am a 5:30 pm): A.H. LOS OLIVOS DE PRO MZ I, I1, J, J1, J2, J3, K, K1, K2, L, L1, L2, LL, LL1, LL2, LL3, N, N3, N4.
- Comas (8 am a 6 pm): URB. EL RETABLO MZ S, T, U, V, W, X, Y, CALLE RAZURI CDRA 1, CALLE ALVARINO CDRAS 1, 2, 3, 4, AV. 1 MZ A, P, Q, AV. EL RETABLO CDRAS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, AV. MANUEL GONZALEZ PRADA CDRAS 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, AV. JAMAICA CDRAS 1, 8, AV. JORGE BRAVO RUEDA CDRA 1, AV. LOS MOLINOS CDRA 8, AV. MICAELA BASTIDAS CDRAS 7, 8, 9, AV. UNIVERSITARIA CDRAS 19, 21, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, JR. BERAUN CDRA 1, CALLE ANDRES RAZURI CDRA 1, CALLE FRANCISCO GUERRERO CDRA 2, CALLE FANNING CDRA 1, CALLE JUAN DE DIOS ARTEAGA CDRAS 2, 3, 4, JR. ENRIQUEZ CDRA 1, JR. JOSE ROCA CDRAS 1, 2, 3, JR. FLOR DE PALMERA MZ H, JR. JUAN PUGA CDRA 2, JR. SACO OLIVEROS CDRAS 1, 2, 3, 4, CALLE ARRIOLA CDRA 1, PASAJE SALAVERRY CDRA 1, PASAJE SANTA CRUZ CDRAS 2, 4, PASAJE LAS BRISAS CDRA 2, PASAJE MANUEL SALCEDO CDRAS 2, 3, 4, COOP. PRIMAVERA MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, R, S, T, U, V, W, X, Y.
- Rímac (8 am a 6 pm): A.H. VILLA MARÍA DEL RÍMAC MZS. A, B, C, D, JR. ALFONSO UGARTE CDRAS. 0, 1, JR. ALMAGRO EL JOVEN CDRAS. 0, 1, 2, AV. SAN CRISTOBAL CDRAS. 0, 1, 2, 3, 4, A.H. VILLA SAN CRISTOBAL MZS. A, B, B2, D, E, JR. AYUNTAMIENTO CDRAS. 1, 2, JR. BOLOGNESI CDRAS. 1, 2, JR. CABILDANTES CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 4, CALLE CORREGIDORES CDRAS. 1, 2, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA. 1, JR. FRANCISCO PIZARRO CDRA. 2, JR. JOSÉ OLAYA CDRAS. 1, 2, JR. ANDAHUAYLAS CDRA. 4, JR. AYUNTAMIENTO CDRA. 2, JR. LOS TAMBOS CDRA. 2, JR. RIOBAMBA CDRA. 5, JR. STA. EDUVIGES CDRA. 3, JR LOS ALGUACILES CDRAS. 0, 1, 2, ASOC. POB. AMPL. VILLA FÁTIMA MZS. 3, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 23 24, 27, 31, 47A, PSJE. LOLO FERNANDEZ CDRAS. 0, 1 PSJE. LOS SERENOS CDRAS. 0, 2, PSJE. LOS TAMBOS CDRA. 2, PSJE. MACHU PICCHU CDRA. S/N, PSJE. PERÚ CDRA. 0, PSJE. RICARDO PALMA CDRA. 1, PSJE. MIRAMAR CDRA. 1, PSJE. STA. ROSA CDRA. S/N.
- Barranca (8:30 am a 6:30 pm): CA. ARGENTINA, JR. ICA, CA. RAMÓN CASTILLA, CA. LIMA, ASOC. VIV. SANTA ROSA Y CA. LAS MONJAS; UBICADOS EN EL DISTRITO DE PATIVILCA.
JUEVES 11 DE JUNIO
- Puente Piedra (9 am a 5 pm): PRO. VIV. LA FONTANA MZS. A, B, C, D, ASOC. VIV. 22 DE ABRIL MZ. A, URB. LAS PRADERAS DEL NORTE I ETP. MZS. A, B, C, D, ASOC. DE PROP. VIRGEN CONCEPCIÓN TAQUEBAMBA MZ. A, ASOC. PROP. CASA HUERTA LOS ROSALES MZ. A, ASOC. VILLA GALLINAZO MZS. A, P, ASOC. VIV. VIRGEN DE CHAPI MZS. A, C.
- Carabayllo (9:30 am a 5:30 pm): ASOC. ATREM MZS. B, D, E, A.H. SCT. CRUZ DEL NORTE MZS. B, C, F, G, ASOC. TRABAJ. LAS LOMAS DE CARABAYLLO MZ. B, PARQ. IND. CARABAYLLO MZ. E.
VIERNES 12 DE JUNIO
- San Juan de Lurigancho (9:30 am a 3:30 pm): URB. LOS ROBLES DE CAMPOY MZS. A, B, C, D, F, A.H. SAN JUAN PACHECO DE CAMPOY MZS. A, B, B1, C, A.H. EL FORESTAL MZS. A, B, B1, URB. LOTIZ CAMPOY MZS. A, B, C, E, F, G, A.H. RICARDO PALMA MZS. A, C, D, ASOC. JUNTOS SÍ PODEMOS MZS. B, F, ASOC. COMPRADORES DE CAMPOY 2DA ETP. MZ. C.
- Los Olivos (8 am a 6 pm): R. EL CALISTEMO CDRAS. 9, 10, JR. TRITOMA CDRAS. 8, 9, 10, CALLE LAS FRESAS CDRAS. 9, 10, JR. GUANDU CDRA. 39, JR. LAS ACACIAS CDRA. 8, JR. EL AMARGÓN CDRA. 40, CALLE EL ABUTILLÓN CDRA. 38, JR. LOS HELENIOS CDRA. 40, JR. LAS CAMPANILLAS CDRA. 7, JR. LAS HIEDRAS CDRA. 8, AV. LAS PALMERAS CDRAS. 38, 39, 40.
- Ancón (8:30 am a 6 pm): A.H. LAS ESTERAS DE ANCÓN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, ASOC. PROG. RES. MANUEL POLO JIMÉNEZ MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. MIGUEL GRAU MZS. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, PRO. VIV. MUNICIPAL LA PERA MZS. A, B, C, D, E, URB. GARCILAZO DE LA VEGA MZS. A, B, C, D, E, CALLE BARRIO DE PESCADORES CDRAS. 0, 1, ASOC. VIV. LAS BRISAS DE ANCÓN MZS. A, B, C, D.
- Ventanilla (8 am a 5:30 pm): OTROS PARQUE PORCINO II COD CATASTRO SUBLT 007697A.
- Pueblo Libre (11:30 am a 4:30 pm): AV. PASO DE LOS ANDRES CDRA. 6, AV. BOLÍVAR CDRA. 6.
- Pueblo Libre (10 am a 3 pm): CALLE DANIEL A. ROBLES CDRAS. 2, 3, CALLE MOREYRA Y RIGLOS CDRA. 7, CALLE RODRÍGUEZ DE MENDOZA CDRAS. 2, 3, AV. BOLÍVAR CDRA. 6, AV. PASO DE LOS ANDES CDRAS. 5, 6, CALLE JOSÉ PAYAN CDRAS. 5, 6, URB. SAN MARTÍN PUEBLO LIBRE PSJES. B, C, D, F, H, PSJE. LOS OLIVOS CDRA. 1, CALLE SAN MARTÍN CDRA. 6.
- Barranca (8 am a 5 pm): JR. HUANCAVELICA, JR. AYACUCHO, JR. MOQUEGUA, JR. APURÍMAC, JR. CUSCO, JR. AREQUIPA, PSJ. CARAZ Y PSJ. M. BASTIDAS; UBICADOS EN EL DISTRITO DE PATIVILCA.
SÁBADO 13 DE JUNIO
- Lima (8 am a 5 pm): PACASMAYO/AV.ARGENTINA CDRA.4
- San Juan de Lurigancho (9 am a 5 pm): CLIENTE: PM1004
- Rímac (9 am a 7 pm): URB. VENTURA ROSSI, CALLE BUENDIA CDRA 1, JR. ANTARES NORTE CDRAS 2, 3, 4, 5, JR. ANTARES SUR CDRAS 3, 4, AV. FELIPE ARANCIBIA CDRAS 3, 4, AV. GUARDIA REPUBLICANA CDRAS 8, 9, 10, 11, 12, AV. LA CAPILLA CDRAS 9, 10, 11, AV. MORRO DE ARICA CDRAS 4, 5, AV. RICARDO BENTIN CDRAS 3, 4, 5, 6, AV. TARAPACA CDRA 3, AV. VILLACAMPA CDRAS 9, 10, 11, 12, CALLE CERES CDRAS 1, 2, 3, CALLE LA PEDRERA CDRAS 1, 2, 3, CALLE LAS ESTRELLAS CDRA 1, CALLE LORENZO DE VILLASECA CDRAS 2, 3, 4, 5, CALLE LOS MOLINOS CDRAS 8, 9, 10, CALLE MONITOR HUASCAR CDRAS 2, 4, 5, CALLE SAN ANTONIO ESTE CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, CALLE FRAY RAMON ROJAS CDRA 1, JR. RAUL PORRAS BARRENECHEA CDRAS 1, 2, 3, A.H. MARIANO MELGAR MZ A, B, C.
DOMINGO 14 DE JUNIO
- Breña (8:30 am a 7:30 pm): JR. 3 DE FEBRERO CDRA 1, AV. BRASIL CDRA 8, AV. CENTENARIO CDRAS 1, 2, AV. GENERAL VARELA CDRAS 17, 18, 19, AV. JUAN PABLO FERNANDINI CDRAS 8, 9, AV. PERU CDRA 8, AV, JORGE CHAVEZ CDRA 16, AV. GENERAL ORBEGOSO CDRAS 1, 2, 3, 4, JR. CASTROVIRREYNA CDRA 3, JR. HUARAZ CDRAS 16, 17.