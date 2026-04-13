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Seal reporta corte de luz en Arequipa: días, horarios y qué zonas se verán afectadas | Foto: difusión
Seal reporta corte de luz en Arequipa: días, horarios y qué zonas se verán afectadas | Foto: difusión
Por Redacción EC

¡Atención, Arequipa! La empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., también conocida como SEAL, reportó al público sobre distintos cortes programados de luz a lo largo de la región arequipeña. Este corte de energía eléctrica se realiza por motivos de mantenimiento y renovación de redes y se extenderá desde este martes 14 y miércoles 15 de abril de 2026. Revisa aquí las zonas afectadas por distritos y los rangos horarios, según la información compartida por SEAL.

Corte de luz para este 14 de abril

DISTRITOZONAMOTIVOHORARIO
Samuel Pastor (Camaná)La Punta - sector TelefónicaCambio de conductor de media tensión e intermediación de postes7:30 a.m. a 3:30 p.m.

DISTRITOZONAMOTIVOHORARIO
Alto Selva AlegreLos Balcones de Chilina

Los Andenes de Selva Alegre

Villa Confraternidad

Villa Confraternidad Zona D

Villa Ecológica		Mantenimiento de redes en media tensión, cambio de postes y reparación de deficiencias operativas.7:30 a.m. a 2:30 p.m.

Corte de luz para este 15 de abril

DISTRITOZONAMOTIVOHORARIO
Mollendo (Islay)Inclán

Los Delfines de Mollendo

Los Albatroz		Mantenimiento de redes en media tensión 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

DISTRITOZONAMOTIVOHORARIO
Tomepampa (La Unión)Tomepampa

Achambi

Locrahuanca		Intermediación de postes e instalación de pararrayos 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Finalmente, se recomienda a la población tomar las precauciones del caso, como almacenar agua en caso de que el suministro dependa de la electricidad. Asimismo, cargar los dispositivos que crea necesario y desconectar los artefactos para evitar el shock eléctrico cuando el servicio sea reconectado.

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