Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
¡Atención, Arequipa! La empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., también conocida como SEAL, reportó al público sobre distintos cortes programados de luz a lo largo de la región arequipeña. Este corte de energía eléctrica se realiza por motivos de mantenimiento y renovación de redes y se extenderá desde este martes 14 y miércoles 15 de abril de 2026. Revisa aquí las zonas afectadas por distritos y los rangos horarios, según la información compartida por SEAL.
Corte de luz para este 14 de abril
|DISTRITO
|ZONA
|MOTIVO
|HORARIO
|Samuel Pastor (Camaná)
|La Punta - sector Telefónica
|Cambio de conductor de media tensión e intermediación de postes
|7:30 a.m. a 3:30 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|MOTIVO
|HORARIO
|Alto Selva Alegre
|Los Balcones de Chilina
Los Andenes de Selva Alegre
Villa Confraternidad
Villa Confraternidad Zona D
Villa Ecológica
|Mantenimiento de redes en media tensión, cambio de postes y reparación de deficiencias operativas.
|7:30 a.m. a 2:30 p.m.
Corte de luz para este 15 de abril
|DISTRITO
|ZONA
|MOTIVO
|HORARIO
|Mollendo (Islay)
|Inclán
Los Delfines de Mollendo
Los Albatroz
|Mantenimiento de redes en media tensión
|7:00 a.m. a 3:00 p.m.
|DISTRITO
|ZONA
|MOTIVO
|HORARIO
|Tomepampa (La Unión)
|Tomepampa
Achambi
Locrahuanca
|Intermediación de postes e instalación de pararrayos
|7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Finalmente, se recomienda a la población tomar las precauciones del caso, como almacenar agua en caso de que el suministro dependa de la electricidad. Asimismo, cargar los dispositivos que crea necesario y desconectar los artefactos para evitar el shock eléctrico cuando el servicio sea reconectado.