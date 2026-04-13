¡Atención, Arequipa! La empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., también conocida como SEAL, reportó al público sobre distintos cortes programados de luz a lo largo de la región arequipeña. Este corte de energía eléctrica se realiza por motivos de mantenimiento y renovación de redes y se extenderá desde este martes 14 y miércoles 15 de abril de 2026. Revisa aquí las zonas afectadas por distritos y los rangos horarios, según la información compartida por SEAL.

Corte de luz para este 14 de abril

DISTRITO ZONA MOTIVO HORARIO Samuel Pastor (Camaná) La Punta - sector Telefónica Cambio de conductor de media tensión e intermediación de postes 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

DISTRITO ZONA MOTIVO HORARIO Alto Selva Alegre Los Balcones de Chilina



Los Andenes de Selva Alegre



Villa Confraternidad



Villa Confraternidad Zona D



Villa Ecológica Mantenimiento de redes en media tensión, cambio de postes y reparación de deficiencias operativas. 7:30 a.m. a 2:30 p.m.

Corte de luz para este 15 de abril

DISTRITO ZONA MOTIVO HORARIO Mollendo (Islay) Inclán



Los Delfines de Mollendo



Los Albatroz Mantenimiento de redes en media tensión 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

DISTRITO ZONA MOTIVO HORARIO Tomepampa (La Unión) Tomepampa



Achambi



Locrahuanca Intermediación de postes e instalación de pararrayos 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Finalmente, se recomienda a la población tomar las precauciones del caso, como almacenar agua en caso de que el suministro dependa de la electricidad. Asimismo, cargar los dispositivos que crea necesario y desconectar los artefactos para evitar el shock eléctrico cuando el servicio sea reconectado.