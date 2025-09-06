Los MTV Video Music Awards 2025 está programado para este domingo 7 de septiembre a las 7:00 p.m. (horario local peruano). Esta premiación reconoce el trabajo de los artistas más destacados de la industria musical. En esta edición, entre los nominados y asistentes están Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Brdónde ver los VAMS 202uno Mars, Rosé, Ed Sheeran, Twenty one pilots, Green Day, Lenny Kravitz, Aespa, Jennie, Jisoo, Lisa, Jimin de BTS, Stray Kids, Kendrick Lamar, Drake, Eminem, Travis Scott, The Marias, Lola Young, Mariah Carey, JBalvin, Ricky Martin, Shakira, Rauw Alejandro, Lady Gaga, Alex Warren, Conan Gray, Doja Cat y más. Podrás seguir la premiación en vivo a través de Paramount+ y DirectTVGo.