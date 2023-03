La comunidad global compuesta por más de 10 mil artistas determinará y premiará por nonagésima quinta vez a lo mejor de la industria cinematográfica por los estrenos del 2022. El magno evento organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas está a punto de cumplir un siglo desde que se celebró por primera ocasión en 1927, y la actuación, música, dirección, y guión de las mejores películas volverán a ser galardonadas. Conoce cómo se llevarán a cabo los Oscar 2023, qué día, y a qué hora será transmitido a nivel mundial.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE REALIZARÁ LA 95° EDICIÓN DE LOS OSCAR EN 2023?

El sétimo arte es condecorado anualmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hollywoodense para premiar a diferentes rubros en 23 categorías establecidas.

Tras el anuncio de las nominaciones realizado a fines de enero, la edición número 95 de los Oscar 2023 se celebrará oficialmente el domingo 12 de marzo, tal y como lo confirman el portal y las redes sociales del premio más anhelado.

Según información compartida por la plataforma de la Academia, la glamorosa ceremonia contará con la participación de diversas personalidades y celebridades del mundo del entretenimiento como presentadores del otorgamiento de cada estatuilla dorada.

Durante la premiación del 12/03, Zoe Saldaña quien interpreta a Neytiri de Avatar, Michael B. Jordan de Creed, y el afamado Dwayne Johnson, aparecerán en escena para realizar las entregas de los Oscar 2023 en categorías tales como Mejor Película, Mejor Largometraje de Animación, entre otros.

Exactamente, a las 8 p.m. (Hora de Perú), la gala de los Oscar dará inicio para empezar a conocer a los flamantes ganadores del mítico evento que, además, tendrá a Lenny Kravitz como figura musical encargada del segmento “In Memorian” que rinde homenaje a los actores y personajes del espectáculo fallecidos en el 2022.

¿DÓNDE SE LLEVARÁN A CABO LOS PREMIOS OSCAR 2023 Y QUIÉN LO TRANSMITIRÁ?

Con capacidad para 3 mil 400 personas y decoración Art Déco, el Dolby Theatre se ha convertido desde inicios del siglo XXI en la casa que alberga el renombrado Oscar.

El teatro ubicado en el Ovation Hollywood ha sido testigo desde el 2001 de la premiación de los mejores artistas de la industria del sétimo arte que el 12 de marzo serán honrados y observados por más de 200 países a través de la señal de ABC News.

Gran parte de Latinoamérica tendrá el privilegio de observar las incidencias de los Premios Oscar 2023 mediante TNT en sus respectivos canales de tv paga, y también en streaming gracias a HBO Max:

- CLARO

612 / 1612 (HD)

- MOVISTAR

601 / 870 (HD)

NOMINADOS A LOS OSCAR DEL 12 DE MARZO DE 2023

- Mejor Película

Sin novedad en el frente (Netflix)

Avatar: The Way of Water (20th Century Studios)

The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures)

Elvis (Warner Bros)

Todo en Todas Partes a la vez (A24)

The Fabelmans (Universal Pictures)

Tár (Focus Features)

Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)

Triángulo de la Tristeza (NEON)

Women Talking (United Artists Releasing/Orion Pictures)

- Actor en un papel principal

Austin Butler en Elvis

Colin Farrell en The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser en La ballena

Paul Mescal en Aftersun

Bill Nighy en Living

- Actor en un papel secundario

Brendan Gleeson en Las Banshees de Inisherin

Brian Tyree Henry en Causeway

Judd Hirsch en Los Fabelmans

Barry Keoghan en Las Banshees de Inisherin

Ke Huy Quan en Todo en Todas Partes a la vez