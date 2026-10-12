Indeci convoca a la ciudadanía a participar en el ejercicio preventivo nocturno de este martes 13 de octubre a las 8:00 p. m. Conoce los escenarios de riesgo por región, los protocolos de evacuación y cómo preparar tu Mochila para Emergencias.. (Foto: Andina)
Indeci convoca a la ciudadanía a participar en el ejercicio preventivo nocturno de este martes 13 de octubre a las 8:00 p. m. Conoce los escenarios de riesgo por región, los protocolos de evacuación y cómo preparar tu Mochila para Emergencias.. (Foto: Andina)
Por Paolo Valdivia

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) llevará a cabo este martes 13 de octubre, a nivel nacional, el III Simulacro Nacional Multipeligro. Organizado bajo el lema institucional “¡Elige Prepararte!”, este ejercicio busca poner a prueba las capacidades de respuesta de las familias, comunidades e instituciones ante situaciones de desastre o emergencias de gran magnitud.

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