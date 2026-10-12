El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) llevará a cabo este martes 13 de octubre, a nivel nacional, el III Simulacro Nacional Multipeligro. Organizado bajo el lema institucional “¡Elige Prepararte!”, este ejercicio busca poner a prueba las capacidades de respuesta de las familias, comunidades e instituciones ante situaciones de desastre o emergencias de gran magnitud.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) llevará a cabo este martes 13 de octubre, a nivel nacional, el III Simulacro Nacional Multipeligro. Organizado bajo el lema institucional “¡Elige Prepararte!”, este ejercicio busca poner a prueba las capacidades de respuesta de las familias, comunidades e instituciones ante situaciones de desastre o emergencias de gran magnitud.
A diferencia de los simulacros diurnos, esta edición nocturna representa un reto crucial para poner en marcha los protocolos de evacuación en condiciones de oscuridad o baja visibilidad dentro del hogar, espacios de trabajo y lugares públicos.
¿A qué hora empieza el III Simulacro Nacional Multipeligro?
El simulacro se iniciará de forma simultánea en todo el territorio peruano a las 8:00 p. m. (20:00 horas). La elección del horario nocturno responde a la necesidad de practicar cómo reaccionar cuando la mayoría de las familias se encuentran reunidas en sus viviendas o transitando hacia ellas.
✅¿Sabes cómo actuar ante un sismo si estás en casa? 😉 Elige prepararte y participa del III #SimulacroNacional2026 📆 martes 13 de octubre 🕒 8:00 p. m. https://t.co/77Clt2XhGx— INDECI (@indeciperu) October 12, 2026
El comienzo del ejercicio estará marcado por el sonido de las alertas del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) en los teléfonos móviles, sumado a las sirenas comunales, campanas, bocinas y silbatos de las autoridades locales.
¿Qué escenarios de riesgo se simularán según la región?
Dado que la geografía y los riesgos varían en las distintas zonas del país, cada gobierno regional determina el tipo de peligro prioritario a ejercitar:
- Lima Metropolitana y Callao: Las acciones se enfocarán en la respuesta rápida frente a un sismo de gran magnitud y los fenómenos secundarios vinculados, como tsunamis en la costa o deslizamientos en laderas.
- Sierra y Selva del Perú: Diversas regiones adaptarán la simulación a contingencias provocadas por lluvias intensas, inundaciones, huaicos, aluviones o actividad volcánica.
- Zonas costeras de provincias: En los distritos del litoral se ensayarán evacuaciones verticales y rutas hacia puntos de reunión elevados ante eventuales alertas de tsunami.
Paso a paso: ¿Cómo participar activamente durante el ejercicio?
Para aprovechar al máximo este ensayo preventivo y reforzar la cultura de seguridad, Indeci aconseja seguir tres pasos durante el desarrollo de la prueba:
- Reconocer la alarma inicial (Minutos 0 a 2): Al escuchar las señales sonoras o recibir el mensaje de texto del SISMATE, mantén la calma y dirígete a las zonas seguras internas de la vivienda o edificio (cerca de columnas o trabes).
- Proceder con la evacuación ordenada: Tras los primeros dos minutos, desplázate de forma pausada por las rutas señalizadas hacia los puntos de encuentro externos o zonas abiertas en la vía pública.
- Llevar el equipamiento de emergencia: Asegúrate de portar la Mochila para Emergencias y reunirte con tu núcleo familiar para verificar que todos estén a salvo.
La estrategia I-U-E-A-O: ¿Cómo organizar a tu familia antes del simulacro?
El Indeci impulsa la metodología mnemotécnica basada en las vocales para elaborar un Plan Familiar de Emergencia en sencillos pasos:
- I (Identificamos): Reconocer las vulnerabilidades y peligros dentro de la infraestructura del hogar y en el vecindario.
- U (Ubicamos): Señalar las zonas de menor riesgo internas, las rutas de evacuación y los puntos finales de reunión.
- E (Elaboramos): Dibujar el croquis familiar de evacuación, alistar la Mochila para Emergencias y organizar la Caja de Reserva.
- A (Asignamos): Repartir responsabilidades concretas entre los integrantes del hogar (quién lleva la mochila, quién ayuda a adultos mayores, quién cuida a las mascotas).
- O (Organizamos): Coordinar con la comunidad de vecinos y participar conjuntamente en los simulacros programados.
Elementos indispensables en tu Mochila para Emergencias y Caja de Reserva
Contar con el equipamiento básico de supervivencia puede marcar la diferencia durante las primeras 24 a 48 horas posteriores a un evento telúrico o desastre de envergadura:
|Categoría
|Mochila de Emergencia (Primeras 24 horas)
|Caja de Reserva (Días 2 al 4)
|Alimentos y Bebidas
|Agua embotellada sin gas, conservas, barras energéticas y galletas.
|Comida enlatada, menestras secas, leche en polvo, agua potable adicional.
|Primeros Auxilios e Higiene
|Botiquín básico, alcohol, gasas, mascarillas, pañitos húmedos y medicamentos específicos.
|Artículos de aseo de repuesto, repuestos de medicamentos de uso continuo.
|Herramientas y Comunicación
|Linterna, radio a pilas, baterías de repuesto, silbato, cuchilla multipropósito y encendedor.
|Velas, fósforos, bolsas plásticas de alta resistencia, cinta aislante.
|Protección e Identificación
|Manta polar, ropa de abrigo, dinero en efectivo en monedas y copias de documentos DNI.
|Ropa adicional de cambio, mantas gruesas extra.
¿Por qué son fundamentales los simulacros ante desastres naturales en el Perú?
Debido a su ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú se encuentra expuesto a una constante actividad sísmica de diversa intensidad. Participar en los simulacros nacionales contribuye a reducir tiempos de evacuación, detectar fallas en las infraestructuras de transporte o vivienda y reaccionar de manera automática sin ceder al pánico frente a emergencias reales.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.