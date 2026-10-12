El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) llevará a cabo este martes 13 de octubre, a nivel nacional, el III Simulacro Nacional Multipeligro. Organizado bajo el lema institucional “¡Elige Prepararte!”, este ejercicio busca poner a prueba las capacidades de respuesta de las familias, comunidades e instituciones ante situaciones de desastre o emergencias de gran magnitud.

A diferencia de los simulacros diurnos, esta edición nocturna representa un reto crucial para poner en marcha los protocolos de evacuación en condiciones de oscuridad o baja visibilidad dentro del hogar, espacios de trabajo y lugares públicos.

¿A qué hora empieza el III Simulacro Nacional Multipeligro?

El simulacro se iniciará de forma simultánea en todo el territorio peruano a las 8:00 p. m. (20:00 horas). La elección del horario nocturno responde a la necesidad de practicar cómo reaccionar cuando la mayoría de las familias se encuentran reunidas en sus viviendas o transitando hacia ellas.

✅¿Sabes cómo actuar ante un sismo si estás en casa? 😉 Elige prepararte y participa del III #SimulacroNacional2026 📆 martes 13 de octubre 🕒 8:00 p. m. https://t.co/77Clt2XhGx — INDECI (@indeciperu) October 12, 2026

El comienzo del ejercicio estará marcado por el sonido de las alertas del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) en los teléfonos móviles, sumado a las sirenas comunales, campanas, bocinas y silbatos de las autoridades locales.

¿Qué escenarios de riesgo se simularán según la región?

Dado que la geografía y los riesgos varían en las distintas zonas del país, cada gobierno regional determina el tipo de peligro prioritario a ejercitar:

Lima Metropolitana y Callao: Las acciones se enfocarán en la respuesta rápida frente a un sismo de gran magnitud y los fenómenos secundarios vinculados, como tsunamis en la costa o deslizamientos en laderas.

Las acciones se enfocarán en la respuesta rápida frente a un y los fenómenos secundarios vinculados, como tsunamis en la costa o deslizamientos en laderas. Sierra y Selva del Perú: Diversas regiones adaptarán la simulación a contingencias provocadas por lluvias intensas, inundaciones, huaicos, aluviones o actividad volcánica .

Diversas regiones adaptarán la simulación a contingencias provocadas por . Zonas costeras de provincias: En los distritos del litoral se ensayarán evacuaciones verticales y rutas hacia puntos de reunión elevados ante eventuales alertas de tsunami.

Paso a paso: ¿Cómo participar activamente durante el ejercicio?

Para aprovechar al máximo este ensayo preventivo y reforzar la cultura de seguridad, Indeci aconseja seguir tres pasos durante el desarrollo de la prueba:

Reconocer la alarma inicial (Minutos 0 a 2): Al escuchar las señales sonoras o recibir el mensaje de texto del SISMATE, mantén la calma y dirígete a las zonas seguras internas de la vivienda o edificio (cerca de columnas o trabes). Proceder con la evacuación ordenada: Tras los primeros dos minutos, desplázate de forma pausada por las rutas señalizadas hacia los puntos de encuentro externos o zonas abiertas en la vía pública. Llevar el equipamiento de emergencia: Asegúrate de portar la Mochila para Emergencias y reunirte con tu núcleo familiar para verificar que todos estén a salvo.

La estrategia I-U-E-A-O: ¿Cómo organizar a tu familia antes del simulacro?

El Indeci impulsa la metodología mnemotécnica basada en las vocales para elaborar un Plan Familiar de Emergencia en sencillos pasos:

I (Identificamos): Reconocer las vulnerabilidades y peligros dentro de la infraestructura del hogar y en el vecindario.

Reconocer las vulnerabilidades y peligros dentro de la infraestructura del hogar y en el vecindario. U (Ubicamos): Señalar las zonas de menor riesgo internas, las rutas de evacuación y los puntos finales de reunión.

Señalar las zonas de menor riesgo internas, las rutas de evacuación y los puntos finales de reunión. E (Elaboramos): Dibujar el croquis familiar de evacuación, alistar la Mochila para Emergencias y organizar la Caja de Reserva.

Dibujar el croquis familiar de evacuación, alistar la Mochila para Emergencias y organizar la Caja de Reserva. A (Asignamos): Repartir responsabilidades concretas entre los integrantes del hogar (quién lleva la mochila, quién ayuda a adultos mayores, quién cuida a las mascotas).

Repartir responsabilidades concretas entre los integrantes del hogar (quién lleva la mochila, quién ayuda a adultos mayores, quién cuida a las mascotas). O (Organizamos): Coordinar con la comunidad de vecinos y participar conjuntamente en los simulacros programados.

Elementos indispensables en tu Mochila para Emergencias y Caja de Reserva

Contar con el equipamiento básico de supervivencia puede marcar la diferencia durante las primeras 24 a 48 horas posteriores a un evento telúrico o desastre de envergadura:

Categoría Mochila de Emergencia (Primeras 24 horas) Caja de Reserva (Días 2 al 4) Alimentos y Bebidas Agua embotellada sin gas, conservas, barras energéticas y galletas. Comida enlatada, menestras secas, leche en polvo, agua potable adicional. Primeros Auxilios e Higiene Botiquín básico, alcohol, gasas, mascarillas, pañitos húmedos y medicamentos específicos. Artículos de aseo de repuesto, repuestos de medicamentos de uso continuo. Herramientas y Comunicación Linterna, radio a pilas, baterías de repuesto, silbato, cuchilla multipropósito y encendedor. Velas, fósforos, bolsas plásticas de alta resistencia, cinta aislante. Protección e Identificación Manta polar, ropa de abrigo, dinero en efectivo en monedas y copias de documentos DNI. Ropa adicional de cambio, mantas gruesas extra.

¿Por qué son fundamentales los simulacros ante desastres naturales en el Perú?

Debido a su ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú se encuentra expuesto a una constante actividad sísmica de diversa intensidad. Participar en los simulacros nacionales contribuye a reducir tiempos de evacuación, detectar fallas en las infraestructuras de transporte o vivienda y reaccionar de manera automática sin ceder al pánico frente a emergencias reales.