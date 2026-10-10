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Resumen

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Fotografía que muestra este sábado los daños en la iglesia San Atanasio, ocasionados por el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido este viernes en La Villa de Los Santos (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
Fotografía que muestra este sábado los daños en la iglesia San Atanasio, ocasionados por el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido este viernes en La Villa de Los Santos (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
Por Agencia EFE

El Gobierno de Panamá declaró este sábado el estado de emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares para atender los daños a diversas infraestructuras causados por el terremoto de 7,7 que sacudió el país el viernes, que dejó al menos 27 heridos y sin registro de muertes.

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