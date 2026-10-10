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Resumen

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Michelle Bolsonaro hablando en un mitin de 2025 en el que acompañó a su esposo, Jair Bolsonaro, y los hijos de este. (Foto de Miguel SCHINCARIOL / AFP)
Michelle Bolsonaro hablando en un mitin de 2025 en el que acompañó a su esposo, Jair Bolsonaro, y los hijos de este. (Foto de Miguel SCHINCARIOL / AFP)
/ MIGUEL SCHINCARIOL
Por Guillermo Vera Ayala

La primera vuelta electoral en Brasil culminó con una leve ventaja para Flávio Bolsonaro, quien logró un 47% de los votos frente al 45% de Luiz Inácio Lula da Silva, resultado que da cuenta del alto nivel de polarización política que vive el gigante sudamericano y que obliga a una segunda vuelta el 25 de octubre.

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