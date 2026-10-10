No obstante, el primogénito de Jair Bolsonaro no ha sido la única figura de su familia con una participación de importancia en los comicios del último domingo, ya que dos de sus hermanos, su madrastra y un tío consiguieron asientos para el Congreso brasileño, cimentando un poder político creciente de la dinastía Bolsonaro.

Michelle, entre las metas propias y un papel clave

La tercera esposa de Jair Bolsonaro, Michelle (44 años), llegó a los comicios del 4 de octubre con la reputación de ser una gran movilizadora del voto femenino desde su rol de presidenta de la delegación de mujeres del Partido Liberal (PL). Ello la convirtió en la candidata más votada del Distrito Federal para el Senado, logrando más de 900.000 votos. Recordemos que en algún momento incluso se barajó su nombre para una posible candidatura presidencial.

“Tiene una ventaja muy grande: es extremadamente popular entre las mujeres evangélicas y de derecha, pues el voto de género era justamente el punto más débil de Bolsonaro en toda su campaña”, explica a El Comercio el analista político brasileño Guilherme Simões.

El expresidente Jair Bolsonaro, junto a su esposa Michelle Bolsonaro y sus hijos, Flávio Bolsonaro (PL), Renan Bolsonaro y Carlos Bolsonaro. (Foto: Marina Uezima / Brazil Photo Press vía AFP) / MARINA UEZIMA

El experto brasileño refiere que ella es un caso particular dentro del núcleo familiar de los Bolsonaro, pues su relación con los hijos del expresidente no es precisamente buena y, a diferencia de ellos, parece tener una agenda paralela. “Claramente está buscando una carrera política propia”, menciona Simões.

Pese a ello, el analista considera que cualquier diferencia queda de lado por las necesidades comunes. Su capacidad de convocatoria habría quedado también en evidencia con la elección para el Senado de Beatriz Kicis, aliada cercana de la ex primera dama que fue la segunda figura más votada dentro del Distrito Federal.

Carlos irrumpe en el Senado

El segundo hijo del líder del PL es conocido por una trayectoria de dos décadas como concejal de Río de Janeiro. Carlos Bolsonaro fue elegido por primera vez para dicho cargo en el 2000 con solo 17 años —asumió el puesto al cumplir la mayoría de edad— y permaneció en este durante siete mandatos consecutivos.

En las elecciones del domingo pasado Carlos -hoy de 43 años- fue electo senador con más de dos millones de votos, con la particularidad de haber trasladado su domicilio electoral a Santa Catarina, en el sur brasileño de cara a la actual campaña.

Carlos Bolsonaro (derecha), junto a su hermano, Flávio. (Foto: AFP/archivo)

Lo anterior generó cuestionamientos por una aparente carencia de vínculos con dicho estado, lo que no impidió que recibiera el apoyo de una región en la que su padre sigue contando con un respaldo considerable.

Carlos es considerado uno de los gestores mediáticos más importantes del bolsonarismo y es visto como una figura de línea discursiva bastante más dura que Flávio, quien ha optado por un mensaje algo más conciliador como candidato presidencial.

Jair Renan, el más joven

El cuarto y último de los hijos varones de Jair Bolsonaro dedicó parte de su juventud a negocios personales que le han supuesto investigaciones judiciales e incursionó en la política en el 2024 como concejal de Balneário Camboriú (Santa Catarina).

Jair Renan, de solo 28 años, participó en los últimos comicios como candidato a diputado por Santa Catarina y logró un escaño al sumar 131.000 votos de dicho estado meridional.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, junto a su hijo Jair Renan Bolsonaro en 2019. (EVARISTO SA / AFP).

Renato Bolsonaro, otro exmilitar

El hermano menor del expresidente de Brasil comparte con este un pasado en el Ejército, enfocando buena parte de su paso por la política en el estado de Sao Paulo, donde fue concejal de Praia Grande durante los años 90, con varios intentos de lograr la jefatura de municipios.

Haber sido objeto de indagaciones judiciales por su papel como funcionario en la sombra en la Asamblea Legislativa de Sao Paulo no impidió que fuera elegido como diputado federal con cerca de 400.000 votos para la legislatura del próximo año.

Extensiones del padre

Para el consultor político brasileño Thiago Aragão, el alcance de Carlos Bolsonaro y sus hermanos se sustenta esencialmente en la imagen de su padre debido a la capacidad de este último de “manejar los votos de sus seguidores”.

Guilherme Simões coincide con este comentario mencionando que “entre los hijos de Jair Bolsonaro no existe uno que sea independiente de su padre”.

No obstante, a juicio de Aragão, Flávio Bolsonaro se desmarca de este perfil por contar con un recorrido político de mayor relevancia. “Cuenta con más experiencia porque ha sido senador y tiene características propias, pero sus hermanos son vistos como extensiones del padre”, comenta el experto.

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