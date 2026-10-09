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Resumen

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Un socorrista observa una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
Un socorrista observa una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
Por Agencia EFE

El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes Panamá provocó el colapso de un hotel de tres pisos, la iglesia y el edificio de la gobernación de la provincia de Coclé, todos situados en Penonomé, una de las zonas más afectadas, sin registro de muertos ni heridos, como constató EFE durante un recorrido junto a rescatistas.

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