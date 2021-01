La mañana del último martes, unas polémicas declaraciones de Ángel Comizzo , técnico de Universitario de Deportes , encendieron la pradera. Fiel a su inconfundible estilo, el argentino no escatimó en la severidad de sus palabras y dejó en claro, según su apreciación, quienes son los únicos equipos que pueden considerarse grandes en el fútbol peruano.

Todo comenzó cuando le preguntaron sobre el descenso de Alianza Lima y su obligación por retornar a la Liga 1. “Esos grandes tienen que volver porque son necesarios al máximo en el país, en donde solo habrá un grande este año”, dijo el ‘Indio’ para las cámaras de “GOLPERU”.

Sin embargo, sus palabras tomaron un rumbo diferente cuando, para darle más chispa a su afirmación, dijo que “(Sporting) Cristal no está a la altura de Universitario y Alianza Lima”.

ENTREVISTA COMPLETA A ÁNGEL COMIZZO





¿Qué repercusiones trajo las declaraciones de Ángel Comizzo?

Como era de esperarse, las declaraciones del entrenador crema no cayeron nada bien en tienda rimense. Indignados por lo escuchado, los primeros en manifestarse fueron los hinchas a través de las redes sociales.

Más tarde, exjugadores históricos e identificados con Cristal decidieron alzar su voz para descalificar y restarle importancia a las palabras de Comizzo.

¿Qué ídolos de Sporting Cristal le respondieron a Ángel Comizzo tras sus declaraciones?

El primero en manifestarse, y quizás el que tuvo las respuestas más ácidas, fue Horacio Baldessari. El exdelantero, que jugó en Sporting Cristal entre 1991 y 1993, no tuvo reparos en descalificar lo dicho por Comizzo con fuertes y contundentes palabras. “Creo que está equivocado. Se metió con algo que quiero mucho y no se lo voy a permitir. Primero le digo que se entere bien de lo que significa Cristal para luego dar una opinión. Está tirando una granada porque ignorante no es. Si a fin de año le rompieron el c..., yo no tengo la culpa”, disparó ‘La Pepa’.

La 'Pepa' respondió con todo al técnico de Universitario. (Foto: GEC)

En una línea diferente que a la de Baldessari, pero igual de indignado, Julio César Uribe tuvo palabras más reflexivas sobre lo dicho por el técnico merengue. “La historia siempre hay que respetarla y no hay que atragantarse con ella. Uno tiene que ser muy cuidadoso, no rescatar a uno para lastimar al otro, y para eso se necesita una inteligencia emocional superior que me da la impresión que no la tiene”, comentó el ‘Diamante’, quien salió cuatro veces campeón con los celestes.

Otro de los que se sumaron a las respuestas a Comizzo fue Roberto Palacios. Para ‘El Chorri’, el argentino solo “se está ganando enemigos” y, agregó, que “espero que no pueda pasar a mayores, me da mucha tristeza escucharlo. Tanta gente trabajó para poder engrandecer a este equipo y no es bueno que se haga este tipo de declaraciones”.

El 'Chorri' no solo es ídolo de la selección peruana, también lo es de Sporting Cristal. (Foto: GEC)

Bonnet expresó su incomodidad en su cuenta de Facebook. (Foto: GEC)

Finalmente, el último en pronunciarse fue Luis Alberto Bonnet, el goleador argentino que con los bajopontinos quedó subcampeón de la Copa Libertadores 1997.

“El problema de lo que dijo Comizzo es no conocer el medio. Si yo voy a España y digo el Barcelona no es grande... no significa que sea verdad. Es desconocimiento. La preocupación ahora es de la gente que lo contrató. Quizá ese desconocimiento del rival lo llevó a perder la final del campeonato”, escribió el ex goleador del Sporting en sus redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Barcelona se prepara para jugar contra Cornellà por la Copa del Rey