La cantante Avril Lavigne no se guardó nada y tuvo una polémica reacción frente a una activista que subió al escenario y la interrumpió durante una de sus presentaciones. El hecho fue captado en video por varios de sus seguidores quienes la apoyaron tras desalojar a la manifestante. ¿Qué es lo que dijo la artista ante la protesta de la mujer? En esta nota te contamos y te mostramos en video lo que ocurrió.

LA POLÉMICA REACCIÓN DE AVRIL LAVIGNE ANTE LA INTERRUPCIÓN DE UN ACTIVISTA

En un video que viene circulando en redes sociales, se ve a la cantante Avril Lavigne manteniendo la calma y mandando lejos a una activista que se había subido al escenario y había interrumpido una de las presentaciones de la famosa cantante.

Según se puede ver en el video, una mujer en topless ingresó al escenario con un mensaje escrito en su cuerpo respecto a un plan de desarrollo que ha causado controversia en Ontario, Canadá.

Avril Lavigne, al ver a la manifestante, no se guardó nada y la mandó lejos diciendo: “Get the f*uck off. Get the f*uck off, b**ch”.

Tras lo dicho por Avril Lavigne, la activista sonríe y baja apenada escoltada por la seguridad del evento.

Este es el video que muestra la polémica reacción de Avril Lavigne ante la interrupción de un activista, un corto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales

A topless woman interrupted Avril Lavigne onstage at The JUNO Awards:



“Get the fuck off, bitch!” #JUNOS pic.twitter.com/XzyCw2Qeft — Pop Crave (@PopCrave) March 14, 2023

QUIÉN ES AVRIL LAVIGNE

Avril Lavigne es una cantante y compositora francocanadiense, a quien algunos críticos de revistas como Billboard la denominan «la princesa del skate punk», género que la caracteriza.

Avril Lavigne comenzó su carrera musical en diciembre de 2000, cuando después de una presentación en una librería, despertó el interés del productor L. A. Reid y firmó para Arista Records.

La exitosa cantante canadiense de rock Avril Lavigne ha lanzado siete álbumes de estudio; Let Go (2002), Under My Skin (2004), The Best Damn Thing (2007), Goodbye Lullaby (2011), Avril Lavigne (2013), Head Above Water (2019), y Love Sux (2022).

Además de ello, Avril Lavigne ha vendido sesenta y dos millones de álbumes, y ochenta y cuatro millones de sencillos en todo el mundo, teniendo seis sencillos número uno mundialmente: «Complicated», «Sk8er Boi», «I’m with You», «My Happy Ending», «Girlfriend» y «What The Hell».

Las influencias de la cantante transitan por los caminos del power pop y el punk rock. Avril Lavigne es también, según Forbes, una de las celebridades jóvenes más ricas del mundo, conociéndole en 2010 una fortuna estimada en más de 100 millones de dólares y ha sido condecorada con una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.

En una encuesta creada por la revista Rolling Stone para elegir las cien mejores canciones y álbumes entre los años 2000 y 2009, la canción «Complicated» y el álbum Let Go de Avril Lavigne obtuvieron la octava y cuarta posición, respectivamente.

La cantante Avril Lavigne es también poseedora del récord Guinness como la cantante femenina más joven en llevar un álbum debut a las listas de popularidad del Reino Unido, con 18 años y 106 días de edad, el 11 de enero de 2003, ya que estuvo 18 semanas en el número uno de dicha lista, con su álbum Let Go, que estuvo también en la posición 162 de la lista de los mejores álbumes del Salón de la Fama del Rock.

Según la revista Billboard, Avril Lavigne se encuentra en la lista de los cien artistas más populares de la década del 2000 en los Estados Unidos, ubicándose en la posición 27.

Junto con su carrera musical, Avril Lavigne prestó su voz a un personaje animado de la película Vecinos invasores (2006), e hizo su debut como actriz en pantalla en la cinta Fast Food Nation (2006).