Final de la tarifa de electricidad en invierno 2023 | Cómo será la devolución de excedentes a quiénes pagaron de más

El pasado jueves 1 de junio, el presidente Gabriel Boric durante la Cuenta Pública 2023 informó acerca de algunos beneficios para la población chilena. Entre ellos resalta el fin de la tarifa de invierno en los recibos de la luz, una medida que el mandatario adelantó que espera que se emplee lo “antes posible”.

¿QUÉ ES LA TARIFA DE INVIERNO EN CHILE?

La tarifa de invierno es un cobro adicional que viene en las cuentas de la luz con un recargo del 20% del consumo de los clientes que pasen los 430 kWH entre los meses de abril y septiembre, es decir, la época en la que se producen las temperaturas más bajas en Chile.

¿CÓMO SE EMPLEARÁ EL FIN DE LA TARIFA DE INVIERNO?

De acuerdo con lo que anunció el presidente Gabriel Boric, el fin de la tarifa de invierno se llevará a cabo desde el año 2024, de manera que recién el próximo año no se cobrará el costo adicional.

No obstante, esta medida será de manera retroactiva para los inviernos de 2021, 2022 y 2023. Entonces no habrá devoluciones en dinero, sino que reliquidaciones en el ciclo de facturación posterior a la dictación del decreto, lo que sucederá posiblemente en enero de 2024, aunque todavía no se conoce si en una cuota o varias.

Por lo tanto, a partir de 2024 se empezará a aplicar dos medidas unidas que ayudarán bajar las cuentas de la luz:

Se acaba el cobro de la tarifa de invierno definitivamente a partir de 2024.

Quienes pagaron valores extras por la tarifa de invierno ente 2021 y 2023 verán compensados sus cobros en las cuentas de la luz en el año 2024. Es decir, que todo lo que pagaron extra será restado en sus cuentas de la luz de ese año. Esto significa que no se devolverá dinero en efectivo, sino que verán una reducción automática en sus cuentas.

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DEL FIN DE LA TARIFA DE INVIERNO?

De acuerdo con los registros de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el cargo de la tarifa de invierno se realiza en un año normal a alrededor de un 6% del total de usuarios regulados. Por lo tanto, que solo es una implementación que aplicará a hogares que pasen los 430 kWH cada mes, mientras que el resto de familias del país continuarán pagando lo mismo en sus cuentas de luz.