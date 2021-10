La popularidad de Free Fire es tal que ya posee millones de usuarios en la plataforma del videojuego. Además, ha cobrado una temática especial por tratarse del mes en que se celebra Halloween y como es costumbre, Garena ya preparó los distintos códigos para canjear recompensas gratuitas.

Estos premios pueden variar dependiendo del día; en algunas ocasiones, puedes ganarse monedas, skins para personalizar tus armas o incluso apariencias para lucir distinto en cada enfrentamiento. Eso sí, no se obtienen instantáneamente, sino que deberás seguir algunos pasos para canjearlos.

Para los fanáticos, no solo del título desarrollado por Garena, sino también del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), el juego de video hará una colaboración con su más reciente producción: ‘Venom: Let There Be Carnage’, y quién sabe si algún premio gratuito estará ligada a esta temática.

Códigos Free Fire de hoy 11 de octubre de 2021

Podrás canjear cada una de las 25 combinaciones alfanuméricas publicadas este lunes 11 de octubre de 2021, en la página oficial de Free Fire.

8NAR-H5K2-T6SP

FFES-P5M1-MVBN

W4GP-FVK2-MR2C

VT2ZXFGPKXK6

MCPB-KGXU-A5YU

5ZMY-YPM7-P6YP

87JR-8K8A-KP64

MCPK-E62K-W5MX

FF10-617K-GUF9

MCP3-WABQ-T43T

MCPP-U2ZG-BRKG

WFGR-W9J7-CKJQ

MCPG-PJ2A-9W9J

GY52-RK7A-TA5R

7TQ4-WXZK-5MP2

MCPW-SX5B-7RYG

9BYD-PUM5-WK6Z

X59F-7V698-7MA

GH7N-3ZKC-FA7Q

N366-CU6U-P95B

FF10-JA1Y-ZNYN

MSJX-8VM2-5B95

FH9R-GQVX-HRDV

FF10-7NQ4-X9U3

MM5O-DFFD-CEEW

¿Cómo canjear los códigos Free Fire con recompensas gratuitas?

Ingresa a la página oficial de Free Fire

. Inicia sesión en cualquiera de las opciones que tengas disponibles (Facebook, Google, ID de Apple o Twitter).

Luego de iniciada la sesión, ingresa el código de canje en el cuadro para luego presionar el botón de confirmación. Lo siguiente será darle a ‘Aceptar’ en la ventana emergente.

Luego de cajear exitosamente, deberías recibir los premios en la bandeja de tu buzón del juego en menos de 24 horas.

Nota: los jugadores que ingresen como invitados no podrán canjear las recompensas. Necesitan vincular su cuenta a cualquiera de las redes sociales disponibles.

💥 ¡TENEMOS NUEVA COLABORACIÓN CON VENOM! 💥



¡Así es, la colaboración con @venommovie está a punto de llegar a #FreeFire y tú no te la puedes perder!



¡Atento a nuestras redes para conocer más de esta noticia! #FreeFireXVenom #EmbraceTheChaos #Venom:LetThereBeCarnage

