Free Fire ha pasado de ser un battle royale más en entre el montón a ser todo un fenómeno en cuanto a este tipo de videojuegos. Con millones de usuarios alrededor del mundo, el título desarrollado por Garena se encarga de agradecerles con códigos que sirven para canjear recompensas gratuitas. Conoce las de hoy, miércoles 2 de febrero de 2022.

Considerado dentro de los juegos free-to-play debido a que no hace falta comprar elemento alguno para poder disfrutar de toda la experiencia, se ha vuelto popular entre jóvenes y hasta streamers en Latinoamérica y el mundo. Eso sí, no quiere decir que no se puedan adquirir algunos elementos.

La carta bandera de Garena también funciona con microtransacciones dentro de su sistema, con lo que puedes adquirir la divisa del juego a cambio de un pago real. Con estas monedas, se pueden comprar personajes exclusivos, apariencias de armas y muchos más elementos que te distinguirán de los demás.

Sin embargo, la marca también ha pensado en aquellos que no pueden costear estos beneficios e inició con la emisión de recompensas gratuitas que pueden contener, entre otras cosas, skins, monedas y hasta alguno que otro diamante. ¿Lo mejor? Son diarias y sin costo alguno.

Garena Free Fire: códigos de recompensa del 2 de febrero

JX5N-QCM7-U5CH – 1x M1014 Caja de botín subterránea

5FBK-P6U2-A6VD – 4x MP40 Caja de botín de armas Crazy Bunny

5XMJ-PG7R-H49R – 3 vales para incubadora

FFDR-2GF1-4CBF – Paquete de astronauta y paracaídas de Pumpkin Land

FFMC-F8XL-VNKC: 2 cajas de botín de armas del Ojo de la Muerte

FFMC-VGNA-BCZ5 – 2x M1014 Caja de botín de aullido subterráneo

FFPL-PQXX-ENMS – Bonificación de 50 puntos

FFPL-NZUW-MALS – Bonificación de 50 puntos

FFMC-2SJL-KXSB: 2 cajas de botín de armas Scorching Sands

FFPL-OWHA-NSMA – Encendido del Triple Capitán

C23Q-2AGP-Y9PH – 2 cajas de botín de armas Carnival Carnage

4ST1-ZTBE-2RP9 – Paquete de chico de la calle (7 D)

FFMC-5GZ8-S3JC: 2 cajas de botín de armas rojas llameantes

ECSM-H8ZK-763Q – 1x vale Diamond Royale

FFMC-LJES-SCR7 – 2x MP40 Caja de botín de armas de Año Nuevo

FFPL-FMSJ-DKEL: potenciador del Triple Capitán

F2AY-SAH5-CCQH – 1x Cupón de Arma Royale

¿Cómo canjear los códigos Free Fire con recompensas gratuitas?

Ingresa a la página oficial de Free Fire o HAZ CLIC AQUÍ .

. Inicia sesión en cualquiera de las opciones que tengas disponibles (Facebook, Google, ID de Apple o Twitter).

Luego de iniciada la sesión, ingresa el código de canje en el cuadro para luego presionar el botón de confirmación. Lo siguiente será darle a ‘Aceptar’ en la ventana emergente.

Luego de cajear exitosamente, deberías recibir los premios en la bandeja de tu buzón del juego en menos de 24 horas.

