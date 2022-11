Jason David Frank, conocido por interpretar a uno de los Power Rangers originales en la década del 90, falleció el pasado sábado 19 de noviembre a los 49 años de edad, según confirmó su representante.

Tras el impacto que generó su partida, recientemente se conocieron detalles de las horas previas a que la policía encontrara su cuerpo sin vida. De acuerdo con el medio TMZ, el actor había protagonizado una fuerte pelea con su esposa, Tammie Frank, quien le habría pedido el divorcio en agosto.

Todo ocurrió en un hotel de Texas, Estados Unidos, donde se hospedaban en habitaciones separadas. El actor se acercó al cuarto de ella y empezaron una pelea que llegó a su fin cuando el personal del establecimiento intervino para que se calmaran.

No obstante, fuentes policiales revelaron que posteriormente se reanudaría la discusión. Luego, Jason dejó a Tammie fuera de su habitación. Preocupada porque no tenía respuestas de su pareja, la mujer llamó a la policía.

Una vez que acudieron al lugar, los oficiales le pidieron a la gerencia del hotel que los dejaran ingre sar a la habitación y descubrieron que el artista se había ahorcado en el baño.

“Respeten la privacidad de su familia y amigos durante este horrible momento en el que aceptamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso. Amaba mucho a su familia, amigos y fanáticos. Realmente lo extrañaremos”, expuso Justine Hunt, mánager de Frank.

JASON DAVID FRANK EN “POWER RANGERS”

El actor se hizo conocido por participar en “Power Rangers”, una serie sobre cinco adolescentes a los que se les encarga salvar a la Tierra del mal. En este programa, Jason David Frank interpretó a Tommy Oliver, un personaje que inicialmente empezó como villano puesto que había sufrido un lavado de cerebro.

El papel de Tommy tuvo tanto impacto entre la audiencia que se decidió darle un giro a la historia y convertirlo en uno de los héroes del programa. De esta manera ingresó al grupo como ranger verde y se convirtió en el favorito de los fanáticos.

Aunque no se pretendía que su papel fuese permanente, Frank fue convocado posteriormente en distintas ediciones de Power Rangers, así como en varias películas de la franquicia.

Cabe destacar que además de su carrera actoral, Jason David Frank también fue luchador de MMA y entrenador profesional, así como experto en artes marciales como taekwondo, judo o jiu-jitsu.

Según recoge TN, el último trabajo que rodó el actor fue “The Legend of the White Dragon”, un filme que reunió a varios actores que formaron parte de las primeras temporadas de Power Rangers, pero no es oficialmente parte de la famosa franquicia.