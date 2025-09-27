En un contexto de creciente inseguridad ciudadana, marcado por la presencia de la delincuencia y el accionar de grupos criminales que mantienen atemorizada a la población con constantes asesinatos, muchos hogares han optado por implementar diversas medidas para protegerse y resguardar sus viviendas. En ese contexto, con el objetivo de salvaguardar su integridad, existen diversas novedades como utilizar un celular viejo para convertirlo en una cámara de vigilancia. Esto permitirá supervisar lo que ocurre en la vivienda incluso en ausencia de sus habitantes. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO TRANSFORMAR UN CELULAR VIEJO EN UNA CÁMARA DE SEGURIDAD?

A través de la plataforma especializada Computer Hoy, se conoció que un celular viejo, sin importar la marca, puede ser de gran utilidad para muchas viviendas, siempre que cuente con una buena batería que dure muchas horas, conexión a internet y un trípode o rack. Al cumplir con estos requisitos indispensables, será necesario que se descargue la aplicación Alfred (disponible en Play Store y App Store), que permitirá detectar movimientos, grabar los videos en la nube y ofrecer audio bidireccional. De hecho, para aprovechar su funcionalidad se deberá contar con el aplicativo, tanto en el móvil usado como en el nuevo, a fin de realizar el respectivo monitoreo.

De esta manera, la configuración de Alfred resulta simple: en el dispositivo antiguo, la aplicación solicita definir el uso que se le dará, ya sea para cuidar a un bebé, vigilar una vivienda o negocio, o monitorear a un adulto mayor o una mascota. Una vez realizada la elección, la cámara principal se activa automáticamente. Tras ello, se deberá configurar el app en el móvil nuevo, es decir, seleccionar la opción ‘Reproductor’ en lugar de Cámara, así como disfrutar de otras funcionalidades. Es importante tener en cuenta que ambos dispositivos deben estar vinculados a la misma cuenta de Google, lo que implica haber iniciado sesión con el correo electrónico de Gmail en cada uno de ellos.

¿POR QUÉ TU CELULAR SE SOBRECALIENTA?

Entre las diferentes causas por los cuales el teléfono se recalienta, resalta el hecho de que cuenta con varias aplicaciones que se ejecutan a la vez (ya sea en primer o segundo plano). También, añádale que utiliza el equipo cuando se tiene cargando. Igualmente, si se tiene prendida el wi-fi, bluetooth, los datos móviles, el Always on Display y más opciones del panel de control, logrará que continúen funcionando y, por ende, el celular va a destinar recursos para que operen.

La batería estará en constante consumo y la temperatura se irá elevando con el transcurso de los segundos. Otra probabilidad de que la batería se sobrecaliente es que se usa un cargador que proporciona más corriente de la que necesita el celular o el cable que los une se encuentre roto o es falso, por lo que se originará que se caliente el teléfono y el adaptador, cuando no debería ser así.