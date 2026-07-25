Cinco ideas de outfits para disfrutar las Fiestas Patrias con comodidad y estilo
Cinco ideas de outfits para disfrutar las Fiestas Patrias con comodidad y estilo
Por Redacción EC

Las Fiestas Patrias son una de las fechas más esperadas del año para desconectarse de la rutina. Algunos aprovechan el feriado largo para viajar, otros prefieren recorrer la ciudad, reunirse con la familia o salir con amigos. En cualquiera de estos planes, la elección del outfit juega un papel importante, especialmente cuando se busca combinar comodidad y estilo en una sola propuesta.

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