Cinco ideas de outfits para disfrutar las Fiestas Patrias con comodidad y estilo

Las Fiestas Patrias son una de las fechas más esperadas del año para desconectarse de la rutina. Algunos aprovechan el feriado largo para viajar, otros prefieren recorrer la ciudad, reunirse con la familia o salir con amigos. En cualquiera de estos planes, la elección del outfit juega un papel importante, especialmente cuando se busca combinar comodidad y estilo en una sola propuesta.

En los últimos años, las zapatillas urbanas se han consolidado como un básico del guardarropa por su versatilidad. Su diseño permite combinarlas con jeans, pantalones rectos, prendas deportivas o incluso piezas más casuales, adaptándose a diferentes ocasiones sin dejar de lado el confort.

Si todavía no tienes definido qué usar durante el feriado, estas son cinco alternativas para armar looks prácticos y actuales.

1. Para una escapada de fin de semana

Si tu plan incluye salir de la ciudad, la prioridad debe ser la comodidad. Un jean de corte recto, un polo de algodón y una casaca ligera conforman un conjunto funcional para viajar y caminar durante varias horas. Unas zapatillas en tonos neutros, como blanco o marrón, completan el look y facilitan la combinación con distintas prendas.

2. Para recorrer la ciudad

Museos, ferias, cafeterías o centros comerciales suelen ser algunos de los destinos favoritos durante el feriado. En estos casos, un outfit relajado con jeans, una camiseta básica y una sobrecamisa resulta una opción práctica. El calzado puede aportar el toque urbano del conjunto, especialmente si apuesta por colores clásicos como el azul y el blanco.

3. Para un almuerzo o reunión familiar

No todos los planes requieren un estilo completamente informal. Para un almuerzo familiar o una reunión con amigos, un pantalón recto combinado con una camisa de lino o un polo de buena caída ofrece un equilibrio entre elegancia y comodidad. Unas zapatillas de diseño limpio ayudan a mantener un estilo casual sin perder sofisticación.

4. Para una salida con amigos

Quienes prefieren experimentar con la moda pueden convertir el calzado en el centro del outfit. Los estampados o diseños con mayor personalidad funcionan mejor cuando se equilibran con prendas en colores neutros, logrando un conjunto moderno sin resultar excesivo.

5. Para cualquier plan del feriado

Los tonos vino o burdeos continúan entre los colores más populares de la temporada. Además de aportar un detalle diferente al look, son fáciles de combinar con denim, prendas en tonos tierra, negro o blanco, convirtiéndose en una opción versátil para distintas actividades.

Dentro de esta tendencia, New Athletic presenta su colección OFF COURT, una línea de zapatillas urbanas que incorpora nuevos colorways inspirados en diferentes estilos de vida y momentos del día. La propuesta apuesta por un diseño atemporal que busca adaptarse tanto a planes casuales como a jornadas más activas durante el feriado.

La colección OFF COURT se encuentra disponible en las tiendas de New Athletic a nivel nacional y a través de su plataforma de venta online, ofreciendo alternativas para quienes buscan renovar su calzado con modelos versátiles para distintas ocasiones.

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