El mercado de la iluminación en Perú se prepara para un cambio que marcará el fin de una era. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó un proyecto de reglamento que plantea exigir nuevos estándares mínimos de eficiencia energética para las lámparas que se fabriquen, importen y comercialicen en el país. De aprobarse la propuesta, miles de productos dejarán de cumplir con las nuevas exigencias técnicas y el sector deberá adaptarse de manera progresiva. La medida busca reducir el consumo de electricidad, impulsar tecnologías más eficientes, fomentar un uso más responsable de la energía y disminuir el impacto ambiental en los próximos años. Descubre qué cambios contempla la propuesta, cuándo empezarían a aplicarse y qué impacto tendría para consumidores, comerciantes y fabricantes en todo el país.

¿QUÉ FOCOS DEJARÁN DE VENDERSE EN PERÚ DESDE 2028?

Los focos que dejarán de venderse serán, principalmente, las bombillas incandescentes tradicionales y la mayoría de las lámparas fluorescentes convencionales, ya que no alcanzan los niveles mínimos de eficiencia energética propuestos por el Ministerio de Energía y Minas. Estos productos consumen más electricidad para generar la misma cantidad de luz que las tecnologías actuales, por lo que quedarían fuera del mercado una vez que entren en vigencia las nuevas exigencias.

En cambio, las lámparas LED y otros sistemas de iluminación de alta eficiencia serán las alternativas que cumplirán con los estándares técnicos establecidos y pasarán a convertirse en la opción predominante para hogares, comercios y otros espacios de uso cotidiano.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO IMPULSA ESTE CAMBIO?

Las autoridades buscan disminuir el elevado consumo de energía asociado a tecnologías antiguas de iluminación. De acuerdo con la información oficial, la gran mayoría de lámparas utilizadas en el país todavía corresponde a modelos poco eficientes, lo que representa un importante gasto de electricidad. Además del ahorro energético, la iniciativa pretende reducir las emisiones contaminantes y limitar el uso de productos que contienen mercurio, un elemento presente en algunas lámparas fluorescentes y que puede representar riesgos para la salud y el ambiente, según informa la plataforma Infobae.

¿CÓMO SERÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA NORMA?

El proyecto contempla una aplicación gradual para que fabricantes, importadores y comerciantes adapten su oferta. En una primera etapa se exigirán niveles mínimos de eficacia luminosa y, un año después, esos requisitos serán aún más estrictos. Las empresas deberán certificar que sus productos cumplen con los estándares establecidos, mientras que las entidades competentes supervisarán el cumplimiento de la regulación. Solo algunas lámparas destinadas a usos especializados, como equipos médicos, investigación o señalización, quedarán excluidas de estas exigencias.

¿QUÉ BENEFICIOS TRAERÁ EL REEMPLAZO DE LOS FOCOS TRADICIONALES?

El cambio hacia tecnologías más eficientes permitirá reducir considerablemente el consumo de electricidad durante los próximos años, lo que se traducirá en un importante ahorro económico para los usuarios. Asimismo, las proyecciones oficiales indican que la medida contribuirá a disminuir millones de toneladas de emisiones vinculadas a la generación eléctrica. Aunque el reglamento todavía se encuentra en consulta pública y aún debe aprobarse de manera definitiva, la propuesta anticipa una transformación profunda del mercado de la iluminación en Perú, donde los focos LED pasarán a ocupar el lugar que durante décadas tuvieron las bombillas incandescentes y fluorescentes tradicionales.