En la actualidad, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo conforman una de las parejas más estables y reconocidas del deporte mundial. Inclusive, se conocieron durante su infancia en la ciudad de Rosario, iniciaron una relación años después, contrajeron matrimonio en 2017 y tienen tres hijos. Desde entonces, la empresaria ha acompañado al futbolista a lo largo de gran parte de su exitosa carrera profesional. Sin embargo, en el ámbito personal, un aspecto poco conocido es la convivencia de la familia del astro argentino. Y es que, se reveló detalles de la majestuosa mansión de Messi en una zona exclusiva de Barcelona, la cual destaca por tener áreas deportivas, bellos diseños y privacidad. Esto, sin duda, ha generado una serie de reacciones entre sus seguidores, quienes se mantienen a la expectativa por conocer más detalles de la vivienda. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ES LA MANSIÓN DE LIONEL MESSI Y ANTONELA ROCCUZZO?

De acuerdo con la plataforma Río Negro, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo cuentan con una lujosa mansión ubicada en Bellamar, una exclusiva zona de Castelldefels, en Barcelona, donde la pareja formó a sus tres menores hijos, mientras el futbolista argentino jugaba en un club español. Esta residencia, de unos 10.000 m², se encuentra en una zona elevada con vistas al Mar Mediterráneo y al Parque Natural del Garraf. Además, presenta un diseño moderno y minimalista, con líneas rectas y colores claros, e incorpora cerramientos y vegetación para garantizar privacidad sin aislarse del entorno.

Eso no es todo, el exterior de la vivienda se caracteriza por contar con amplias áreas verdes integradas al interior, piscina climatizada, terrazas y espacios de descanso con vistas a la costa catalana. También incluye instalaciones deportivas como cancha de fútbol y pista de pádel, así como una zona social con parrilla y comedor para reuniones con los seres queridos. En cuanto al interior de la mansión, de tres niveles, presenta un diseño minimalista con espacios amplios, materiales nobles y tonos neutros como blanco, beige y madera. Así, sus grandes ventanas aportan luz natural y conexión con el exterior.

¿QUÉ DIJO ANTONELA ROCCUZZO SOBRE LA CRIANZA QUE TIENE SUS TRES HIJOS?

A través de una entrevista a la revista Vogue, Antonela Roccuzzo explicó que la crianza de sus hijos, Thiago Messi, Mateo Messi y Ciro Messi, está basada en los valores y enseñanzas que ella y Lionel Messi recibieron de sus padres, principios que continúan guiando la vida familiar hasta la actualidad. Asimismo, afirmó que se encuentra enfocada en criar a sus menores con respeto hacia los demás y enseñarles a valorar cada momento de la vida.

Inclusive, señaló que los valores que transmite a sus hijos están inspirados en la educación que ella y el futbolista recibieron de sus familias, cuya influencia ha sido fundamental a lo largo de estos años, conforme comparte la plataforma Caras. “Quiero que tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas. Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”, contó Roccuzzo.