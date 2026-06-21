Por Redacción EC

En la actualidad, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo conforman una de las parejas más estables y reconocidas del deporte mundial. Inclusive, se conocieron durante su infancia en la ciudad de Rosario, iniciaron una relación años después, contrajeron matrimonio en 2017 y tienen tres hijos. Desde entonces, la empresaria ha acompañado al futbolista a lo largo de gran parte de su exitosa carrera profesional. Sin embargo, en el ámbito personal, un aspecto poco conocido es la convivencia de la familia del astro argentino. Y es que, se reveló detalles de la majestuosa mansión de Messi en una zona exclusiva de Barcelona, la cual destaca por tener áreas deportivas, bellos diseños y privacidad. Esto, sin duda, ha generado una serie de reacciones entre sus seguidores, quienes se mantienen a la expectativa por conocer más detalles de la vivienda. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.