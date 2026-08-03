Por Redacción EC

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados del Parlamento, presidida por Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno) realizará este martes 4 de agosto -a las 11 de la mañana- su primera reunión. La agenda incluye el número de integrantes de las comisiones ordinarias legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026 - 2027.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.