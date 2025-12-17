Las celebraciones de fin de año suelen venir acompañadas de comidas abundantes, horarios extendidos y repetidas reuniones que, sin darnos cuenta, pueden afectar el bienestar físico. Durante la Navidad, el desafío no está en evitar los platos tradicionales, sino en encontrar un punto medio entre el disfrute y el cuidado de la salud, especialmente cuando los excesos se repiten a lo largo del mes.

Especialistas en nutrición advierten que una cena navideña equilibrada es posible si se toman decisiones informadas antes y durante la comida. Desde la elección de los alimentos hasta el control de las porciones, cada detalle suma para evitar malestares y complicaciones posteriores. Descubre cómo organizar una cena navideña más consciente, equilibrada y adaptada a las necesidades de cada integrante de la familia.

¿QUÉ ASPECTOS DEFINEN UNA CENA NAVIDEÑA MÁS SALUDABLE?

Una comida equilibrada no depende solo de un plato. Según se informó en el programa ‘Más conectados’ de TV Perú, existen varios elementos que influyen directamente en el impacto que tiene la cena en el organismo. Entre los más relevantes destacan cuatro factores que conviene tener en cuenta:

La forma de preparación , ya que no es lo mismo un alimento fresco que uno con cremas, mantequilla o mayonesa añadida.

, ya que no es lo mismo un alimento fresco que uno con cremas, mantequilla o mayonesa añadida. El tamaño de las porciones , que suele aumentar sin notarlo cuando la conversación y el ambiente se extienden.

, que suele aumentar sin notarlo cuando la conversación y el ambiente se extienden. La frecuencia de las reuniones , habitual en diciembre, donde el exceso no ocurre en una sola noche, sino de manera acumulada.

, habitual en diciembre, donde el exceso no ocurre en una sola noche, sino de manera acumulada. Las características personales, como edad, peso, nivel de actividad física o condiciones de salud, que determinan cuánto y qué conviene comer.

¿CÓMO CONSUMIR PANETÓN Y CHOCOLATE SIN CAER EN EXCESOS?

El panetón y el chocolate caliente son infaltables en la mesa navideña, pero su consumo debe ser medido. Una porción estándar de panetón puede aportar una cantidad considerable de calorías, por lo que dividirla o evitar acompañarla con mantequilla o mermeladas ayuda a reducir el impacto. En cuanto al chocolate, optar por versiones caseras permite controlar el azúcar y las grasas que suelen abundar en los productos industrializados.

¿QUÉ ACOMPAÑAMIENTOS AYUDAN A EQUILIBRAR LA CENA?

El plato principal puede compensarse con opciones más ligeras que faciliten una mejor digestión. Ensaladas de verduras frescas, frutas, quinoa o preparaciones sencillas permiten reducir la carga de grasas sin perder variedad. Además, reemplazar bebidas azucaradas por alternativas naturales, como chicha morada hecha en casa, suma puntos a favor del bienestar.

Fresas, duraznos, papaya o sandía, de preferencia en estado natural y sin almíbares, son una buena opción para colocar en la mesa.

¿QUÉ DEBEN CONSIDERAR LAS PERSONAS CON DIABETES O HIPERTENSIÓN?

En estos casos, la recomendación principal es priorizar la comida preparada en casa. Esto permite controlar la cantidad de azúcar, sal y condimentos. Reducir el uso de productos con alto contenido de sodio, como ciertos sazonadores, es fundamental para evitar descompensaciones que incluso pueden terminar en emergencias médicas.

¿CÓMO FORMAR HÁBITOS SALUDABLES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES?

La Navidad también es una oportunidad para educar desde el ejemplo. Los hábitos que se ven en casa influyen directamente en los más pequeños. Ofrecer alternativas caseras y equilibradas, como pollo a la plancha con hierbas o camote al horno, demuestra que es posible comer rico sin recurrir siempre a frituras o productos ultraprocesados.

