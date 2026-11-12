Una visita al zoológico puede convertirse en uno de los planes familiares más entretenidos de esta semana, especialmente para quienes buscan actividades diferentes y económicas para compartir con los pequeños de casa sin gastar demasiado. En medio de la expectativa por la llegada del papa León XIV al Perú, el Parque de las Leyendas anunció una iniciativa especial que permitirá disfrutar de sus instalaciones con entradas a mitad de precio. La propuesta estará disponible por tiempo limitado y contempla algunas condiciones importantes que deben conocerse antes de organizar una salida en familia. A continuación, te contamos en qué consiste esta promoción, quiénes pueden aprovecharla y qué debes saber antes de visitar el Parque de las Leyendas.

¿CUÁNDO SE PODRÁN COMPRAR LAS ENTRADAS CON 50% DE DESCUENTO?

La promoción estará vigente del miércoles 11 al lunes 16 de noviembre de 2026, durante la visita apostólica de León XIV. El descuento no se aplicará a todos los integrantes de la familia, pues está dirigido exclusivamente a menores de entre 3 y 12 años.

Los boletos podrán adquirirse por internet o en las boleterías de los locales de San Miguel y Huachipa. Las familias podrán escoger dónde realizar la compra, siempre que lo hagan dentro del periodo establecido y que los beneficiarios cumplan con la edad requerida, según informa La República.

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS REGULARES DE LAS ENTRADAS AL PARQUE DE LAS LEYENDAS?

Las tarifas habituales del Parque de las Leyendas varían según la edad y las condiciones de cada visitante:

Mayores de 13 años: S/18.

Niños de 3 a 12 años: S/10.

Adultos mayores de 60 años: S/4, incluidos domingos y feriados.

Personas con discapacidad: ingreso gratuito con carné Conadis y un acompañante.

Guías oficiales de turismo: entrada libre con acreditación del Mincetur o gobierno regional.

Veteranos de guerra o de la Pacificación Nacional: acceso gratuito con carné de veterano y DNI, según la Ley N.° 30826.

Parque de las Leyendas. | Foto: Andina

¿EL PARQUE DE LAS LEYENDAS REALIZARÁ ALGUNA ACTIVIDAD EN ALUSIÓN A LA VISITA DEL PAPA?

El zoológico utilzará el auditorio del patio central de la sede San Miguel para transmitir la Santa Misa de León XIV. Según informó el Parque de las Leyendas, las celebraciones podrán seguirse en estas fechas y horarios:

Viernes 13 de noviembre, a las 11:00 a. m.

Sábado 14 de noviembre, a las 11:00 a. m.

Lunes 16 de noviembre, a las 10:30 a. m.

¿QUÉ ES EL PARQUE DE LAS LEYENDAS?

Este parque alberga una variada colección de animales, incluyendo especies nativas del Perú y de otras partes del mundo. Los visitantes tienen la oportunidad de explorar diferentes secciones, como la zona de fauna peruana, donde pueden observar jaguares, cóndores, pumas, entre otros animales autóctonos. Además, cuenta con áreas dedicadas a especies exóticas y una sección de contacto, donde los visitantes pueden interactuar de cerca con animales de granja.

El Parque de las Leyendas no solo se centra en la exhibición de animales, sino que también tiene un enfoque educativo y cultural. Ofrece programas educativos para escolares y visitas guiadas que destacan la importancia de la conservación y la biodiversidad. Además, el parque alberga sitios arqueológicos preíncas e incaicas, añadiendo un componente histórico a la experiencia.

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