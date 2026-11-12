¿Quieres visitar el Parque de las Leyendas? Anuncian entradas a mitad de precio por llegada del papa León XIV | Composición EC: Andina / EFE
¿Quieres visitar el Parque de las Leyendas? Anuncian entradas a mitad de precio por llegada del papa León XIV | Composición EC: Andina / EFE
Por Redacción EC

Una visita al zoológico puede convertirse en uno de los planes familiares más entretenidos de esta semana, especialmente para quienes buscan actividades diferentes y económicas para compartir con los pequeños de casa sin gastar demasiado. En medio de la expectativa por la llegada del papa León XIV al Perú, el Parque de las Leyendas anunció una iniciativa especial que permitirá disfrutar de sus instalaciones con entradas a mitad de precio. La propuesta estará disponible por tiempo limitado y contempla algunas condiciones importantes que deben conocerse antes de organizar una salida en familia. A continuación, te contamos en qué consiste esta promoción, quiénes pueden aprovecharla y qué debes saber antes de visitar el Parque de las Leyendas.

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