La película “Barbie” no hubiese sido un gran éxito si no hubiese estado en las manos de Greta Gerwig, quien supo plantear una historia sin traicionar la personalidad del personaje y su verdadero concepto.

Claramente, lograr una producción única y llamativa sobre un juguete requiere de un cineasta preparado. Mattel parece querer seguir asumiendo este reto, puesto que tiene en mente llevar a cabo 14 películas basadas en muñecos.

¿Qué películas basadas en juguetes producirá Mattel?

Los ejecutivos de Mattel ya se imaginan los ingresos económicos que tendrán a fin de año durante la temporada navideña, por lo que ya se encuentran planificando lo que serán las próximas películas que producirán en adelante.

Entre las más destacadas y confirmadas se encuentran “Polly Pocket” de Lena Dunham, “Barney el dinosaurio” de Daniel Kaluuya, “Hot Wheels” de JJ Abrams, según informa Espinof. Asimismo, también habría una cinta del popular juego “UNO”, cuyo guión estará encargado por la autora de un videojuego basado en “Chicas Pesadas”.

Aunque algunos piensan que la decisión ha sido apresurada y no es seguro que se vaya a replicar el éxito de “Barbie”, lo cierto es que Mattel está metido de lleno en sus nuevas producciones, especialmente porque ya ficharon a varias estrellas. Tienen a Vin Diesel, quien protagonizará “Rock’ ‘Em sock ‘Em Robots”, el juego de 1964 sobre dos robots pegándose; y también contarán con Tom Hanks protagonizando un filmle de “Major Matt Mason”, el personaje de un astronauta de los 60. También se prepara una película de “Magic 8 Ball”, “Thomas y sus amigos” y uno de “Masters of the Universe”.

Otros juguetes que tendrán su propia película serían: la muñeca de “American Girl”, los autos de “Mathbox”, el dispositivo visualizador “View Master”, y “Wishbone, un perro que se hizo famoso en los años 90 por revivir historias de la literatura universal.

En total serán 14 películas que Mattel tiene planificado estrenar próximamente.

¿La película de Barbie tendrá una secuela?

Aunque la directora de la película ya anunció que no tiene interés ni ideas sobre una continuación de Barbie, la empresa no encuentra impedimentos para desarrollar una franquicia cinematográfica.

“Barbie, como marca, tiene muchas versiones. Las líneas de producto de Barbie son muy amplias. Además de la figura principal de Barbie tiene familia y muchos elementos a su alrededor. Es un universo muy rico, muy amplio y elástico, en términos de oportunidad. No estamos diciendo “Vale, pensemos ya en las películas dos y tres”. Hagamos bien la primera y que sea un éxito. Y si eso pasa, habrá más oportunidades rápidamente”, expresó el CEO de Mattel a Variety.

