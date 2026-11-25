Más de 6,000 millones de personas utilizan internet en el mundo, pero el acceso y el volumen de usuarios conectados están lejos de repartirse en partes iguales entre todos los países. De acuerdo con estadísticas de uso de internet de la UIT (2026), el mapa digital global está fuertemente concentrado en gigantes demográficos y economías con alta adopción tecnológica, encabezados por China e India, que superan cada uno la barrera de los mil millones de internautas.

Top 10: países con mayor cantidad de usuarios de internet

El ranking de los diez países con más internautas muestra una marcada presencia de Asia, junto con representantes clave de América, Europa y África:

China: 1,296.4 millones de usuarios India: 1,027.0 millones de usuarios Estados Unidos: 323.9 millones de usuarios Indonesia: 230.4 millones de usuarios Brasil: 185.0 millones de usuarios Rusia: 135.7 millones de usuarios Pakistán: 116.8 millones de usuarios México: 110.3 millones de usuarios Nigeria: 108.7 millones de usuarios Japón: 106.9 millones de usuarios

China e India: los gigantes que superan los mil millones de internautas

El primer y segundo lugar del ranking evidencian el peso de la población total en el volumen absoluto de usuarios. China encabeza la lista con casi 1,300 millones de personas conectadas, mientras que India supera los 1,027 millones.

Entre ambos países concentran más de 2,320 millones de internautas, lo que refleja tanto su enorme tamaño demográfico como la expansión del acceso móvil y de banda ancha en mercados clave.

¿Qué sorprende de este ranking global de conectividad?

Al analizar la tabla, suelen llamar la atención varios contrastes entre volumen total de usuarios y penetración o madurez digital:

El salto de Indonesia y Pakistán: que Indonesia (230.4 millones) supere a Brasil (185.0 millones) y que Pakistán (116.8 millones) se ubique por encima de México (110.3 millones) y Japón (106.9 millones) demuestra cómo el tamaño poblacional impulsa los números absolutos incluso cuando la penetración porcentual aún tiene margen de crecimiento.

que (230.4 millones) supere a (185.0 millones) y que (116.8 millones) se ubique por encima de (110.3 millones) y (106.9 millones) demuestra cómo el tamaño poblacional impulsa los números absolutos incluso cuando la penetración porcentual aún tiene margen de crecimiento. La presencia de América Latina: Brasil y México figuran entre los diez mercados más grandes del mundo por cantidad de usuarios, confirmando el peso regional de América Latina en el ecosistema digital.

y figuran entre los diez mercados más grandes del mundo por cantidad de usuarios, confirmando el peso regional de América Latina en el ecosistema digital. El crecimiento de África: Nigeria (108.7 millones) se posiciona en el noveno puesto, reflejando el avance de la conectividad en el continente africano.

(108.7 millones) se posiciona en el noveno puesto, reflejando el avance de la conectividad en el continente africano. La posición de Japón: a pesar de ser una potencia tecnológica altamente conectada, Japón ocupa el décimo lugar en volumen total (106.9 millones) debido a su menor población en comparación con otros países del top 10.

Volumen de usuarios no es lo mismo que tasa de penetración

Un punto clave al interpretar este tipo de rankings es diferenciar cantidad total de usuarios de porcentaje de población conectada. Un país puede tener más de cien millones de internautas y aun así contar con millones de ciudadanos sin acceso regular, mientras que naciones más pequeñas pueden tener casi al 100 % de su población en línea sin aparecer en el top 10 global.