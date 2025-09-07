El torneo gastronómico más comentado en redes sociales entra en su etapa decisiva. El Mundial de Desayunos, creado por el streamer español Ibai Llanos, ha mantenido en vilo a millones de usuarios que han participado en cada ronda con sus votos y comentarios. Tras intensas semanas de competencia, solo dos países han llegado a la gran final: Perú y Venezuela.

Ambas naciones lograron imponerse en sus respectivas semifinales con una participación masiva de internautas en TikTok, Instagram y YouTube. Ahora, todo está listo para conocer al gran campeón, en un enfrentamiento que promete ser el más reñido del certamen. A continuación, te contamos cuándo se desarrollará la final y mucho más.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE SABRÁ AL CAMPEÓN DEL MUNDIAL DE DESAYUNOS?

Ibai Llanos confirmó que el desenlace de su torneo se anunciará este lunes 8 de septiembre. La dinámica será revelada en una transmisión a las 19:00 horas de España, lo que corresponde al mediodía en Perú y a la 1:00 p. m. en Venezuela. “Esto está siendo una auténtica locura, pero todo tiene que llegar a su fin con la final entre Perú y Venezuela”, señaló el creador del evento, destacando la magnitud del entusiasmo en redes.

¿CÓMO LLEGARON PERÚ Y VENEZUELA A LA GRAN FINAL?

El camino de ambos finalistas estuvo marcado por votaciones históricas.

Perú: se impuso a Chile en semifinales con un total de 9.837.000 votos, dos millones más que su rival. La propuesta chilena, compuesta por marraqueta con palta, sopaipillas con pebre y té, alcanzó 7.837.000 votos, pero no fue suficiente para frenar el poder del pan con chicharrón peruano, acompañado de tamal y café pasado.

Venezuela: protagonizó una de las contiendas más parejas contra Bolivia. Con 5.531.000 votos, logró superar por apenas 300 mil a las salteñas y pasteles bolivianos, que registraron 5.219.000 apoyos.

¿QUÉ DESAYUNOS REPRESENTAN A LOS FINALISTAS?

En esta última ronda, cada país apostará por lo más icónico de su mesa matinal.

Perú: Pan con chicharrón, tamal y café pasado.

Venezuela: Arepas en diferentes versiones, empanadas y Maltín.

De esta manera, la final no solo enfrenta a dos naciones, sino también a dos culturas culinarias con gran arraigo en la región.

¿CÓMO SE PODRÁ VOTAR EN LA FINAL DEL TORNEO?

El sistema de votación mantendrá el mismo formato usado en todas las rondas previas.

En YouTube y TikTok, Ibai fijará comentarios con el nombre de cada país en la publicación que anuncie la final. Los usuarios deberán dar “like” al que deseen apoyar.

En Instagram, se habilitarán encuestas en la publicación de la final para registrar los votos.

Gracias a esta mecánica, cada cruce ha sumado millones de interacciones y será nuevamente la comunidad digital la que defina al campeón.

¿POR QUÉ EL MUNDIAL DE DESAYUNOS SE HA VUELTO TAN VIRAL?

El impacto del certamen no solo radica en la comida, sino en la identidad cultural que transmite. Para muchos, se ha convertido en una forma divertida de mostrar orgullo nacional y defender sus tradiciones. Además, el propio Ibai Llanos ha reconocido que jamás imaginó tanta repercusión. El torneo, que comenzó como un juego, hoy moviliza millones de interacciones y refuerza el lugar de la gastronomía como símbolo de unión y pasión colectiva.