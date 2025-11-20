Tras el fallecimiento del jesuita argentino, Jorge Mario Bergoglio, finalmente hubo humo blanco en El Vaticano, y esto luego que más de 130 cardenales terminaran por elegir al nuevo sumo pontífice. Hoy Robert Prevost es el flamante papa León XIV que desde su nombramiento ha llamado la atención de medios y propios fieles a nivel global, siendo América Latina la región que entraría en agenda para formar parte de recorridos presenciales durante el año 2026.

¿EL PAPA LEÓN XIV LLEGARÁ A PERÚ EN 2026? ESTO SE SABE AL RESPECTO

La repercusión generada por Robert Prevost tras nombramiento como sumo pontífice, hoy continúa haciéndose sentir, y más aún luego de las declaraciones que le brindara a periodistas acerca de la posibilidad de recorrer Latinoamérica durante el venidero 2026.

Abordado en Castel Gandolfo, el papa León XIV ha expresado su deseo de llegar a dicha parte del mundo, y visitar tanto Perú como Uruguay, Argentina y México, el país donde busca acceder a la basílica de Guadalupe.

Como parte de las declaraciones brindadas ante medios de prensa, el sumo pontífice manifestó que el anhelo por recorrer Latinoamérica, “sigue intacto”, y desde inicios de mayo, no ha podido viajar a otros territorios debido a la intensidad experimentada entorno a las actividades del Jubileo.

LA AFAMADA PELÍCULA QUE EL PAPA LEÓN XIV VIO ANTES DE SER ESCOGIDO COMO EL NUEVO SUMO PONTÍFICE

Gran repercusión ha generado a nivel global, la designación del santo padre que reemplaza a Francisco luego de penosa muerte, y es que además de ser oficialmente el primero originario de Estados Unidos, también cuenta con nacionalidad peruana obtenida durante su periodo de obispo en la ciudad de Chiclayo.

A propósito del nombramiento oficializado el 8 de mayo, la NBC de Chicago buscó contactarse con John Prevost, el hermano del flamante León XIV, y lo consiguió obteniendo así declaraciones exclusivas, y el relato entorno a la película que vio previo a que más de 130 cardenales lo eligiera como sumo pontífice.

"Así que sabía cómo comportarse“, respondió mencionando a “Cónclave”, el film dirigido por Edward Berger y estrenado en 2024, que el nuevo papa observó antes de llevarse a cabo dicho acto ceremonial, y le habría servido para “saber lo que tenía que hacer”.

Entorno al día antes del histórico instante, John Prevost también contó para NBC de Chicago, que el exobispo de Chiclayo buscó relajarse y distraerse de alguna manera mediante el entretenimiento digital jugando Wordle y Words with Friends.

“Es algo que le ayuda a no pensar en la vida del mundo real”, revela también y en exclusiva, para luego confesar que previo a su nombramiento tenía una “ligera sensación” de que Robert sería el elegido como sucesor del papa Francisco.

Tras elección dada a conocer mediante el tradicional ‘humo blanco’, otro de los datos que terminaron por revelarse de manera oficial fue el nombre que escogería como denominación, y a partir de lo cual se sabe lo siguiente.

Hermano de Robert Prevost llamado John, revela en exclusiva que antes de convertirse en León XIV, vio la película "Cónclave". (Fuente: AFP) / ALBERTO PIZZOLI

Al respecto, y mediante Vatican News, hoy puede conocerse que Robert Prevost, nacido en Estados Unidos y con DNI peruano también, eligió llamarse León XIV en honor a León XIII, quien es recordado por la publicación de histórica encíclica Rerum Novarum a través de la cual “afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial”.

De esa forma es cómo el sucesor de Francisco, termina por explicar la decisión de adoptar dicha denominación, y ante los miembros del Colegio Cardenalicio durante una jornada marcada por la solicitud de apoyo a cardenales también, y otras de las siguientes expresiones:

“Hoy la Iglesia ofrece a todos, su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo”

Con respecto al nombre papal tomado, te contamos que se trata de Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci, el 256º papa de la Iglesia católica cuyo pontificado duró 25 años (1878 - 1903), y durante dicho lapso de tiempo, evidenció postura conciliadora hacia los gobiernos civiles, una menor oposición al progreso científico y conciencia de las necesidades pastorales y sociales de la época.

Hoy el nuevo papa León XIV busca continuar con su legado, y esa autoridad que impuso tratando de liderar pontificado en tiempos difíciles, y mediante escrituras como la encíclica Rerum Novarum (1891) donde busca defender los derechos de los trabajadores, por ejemplo, aportando para la obtención de salario justo, y resaltando la importancia de la familia para la sociedad.