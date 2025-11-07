El Black Friday se consolida como uno de los eventos de compras más esperados en el Perú, con descuentos destacados en tiendas físicas y plataformas digitales. Miles de consumidores aprovechan esta fecha para adquirir productos a precios reducidos y promociones especiales.

Para 2025, los comercios locales e internacionales ya preparan sus ofertas en tecnología, ropa, calzado y artículos para el hogar, tanto en tiendas físicas como online. A continuación, te contamos todos los detalles de la edición 2025 del Black Friday en Perú.

¿CUÁNDO SE CELEBRA EL BLACK FRIDAY 2025 EN PERÚ?

El Black Friday en el Perú se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre de 2025, en una jornada que durará desde la medianoche hasta las 11:59 p. m. de ese mismo día. Esta fecha representa la única edición anual del evento y marca el inicio de la temporada de compras navideñas, según informa la plataforma El Mueble.

¿QUÉ ES EL BLACK FRIDAY Y CÓMO SURGIÓ?

El Black Friday, conocido también como “Viernes Negro”, es un evento anual de ofertas que se originó en Estados Unidos, un día después del Día de Acción de Gracias. Su popularidad se ha extendido globalmente, incorporando tanto ventas en tiendas físicas como transacciones en línea.

Existen varias teorías sobre su denominación. Una de las más reconocidas indica que surgió en Filadelfia durante los años 60, donde la policía utilizaba el término para describir la congestión de tráfico provocada por las multitudes de compradores. Otra teoría señala que los comerciantes identificaban en rojo las pérdidas y en negro las ganancias, considerando el día posterior a Acción de Gracias como el momento en que sus ventas pasaban a números positivos.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS Y TIENDAS PARTICIPANTES?

Durante el Black Friday, tanto negocios locales como internacionales participan con atractivas promociones en distintas categorías:

Tecnología y electrodomésticos.

Ropa, calzado y accesorios.

Artículos para el hogar.

Supermercados, alimentos y restaurantes.

Los consumidores pueden aprovechar tanto las tiendas físicas como las compras virtuales, que permiten recibir los productos directamente en casa. Las plataformas online de las principales cadenas habilitan sus páginas para facilitar la adquisición de productos desde cualquier lugar, con seguridad y comodidad, garantizando que los clientes puedan acceder a las ofertas más competitivas sin desplazarse.

¿CÓMO PLANIFICAR TUS COMPRAS PARA EL BLACK FRIDAY 2025?

Para lograr una experiencia exitosa durante esta jornada, se recomienda:

Mantente informado: regístrate en tu tienda online favorita y recibe en primicia todas las novedades y promociones especiales del Black Friday.

regístrate en tu tienda online favorita y recibe en primicia todas las novedades y promociones especiales del Black Friday. Planifica tus compras: revisa y compara la oferta de productos con antelación. Elabora una lista de deseos para facilitar tus adquisiciones durante el Black Friday.

revisa y compara la oferta de productos con antelación. Elabora una lista de deseos para facilitar tus adquisiciones durante el Black Friday. Organiza tu método de pago: selecciona el medio de pago que utilizarás y verifica que dispongas del saldo necesario para realizar tus compras. Confirma con tu entidad bancaria que tu tarjeta esté habilitada para transacciones electrónicas.

selecciona el medio de pago que utilizarás y verifica que dispongas del saldo necesario para realizar tus compras. Confirma con tu entidad bancaria que tu tarjeta esté habilitada para transacciones electrónicas. Anticípate a la demanda: las ofertas estarán disponibles desde las 00:00 horas del 28 de noviembre. Te recomendamos iniciar tus compras lo antes posible para asegurar los productos de tu interés.

las ofertas estarán disponibles desde las 00:00 horas del 28 de noviembre. Te recomendamos iniciar tus compras lo antes posible para asegurar los productos de tu interés. Selecciona el modo de entrega: elige la opción de envío a domicilio y recibe tus productos en la dirección indicada.