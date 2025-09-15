La más alta tecnología puesta al servicio de dispositivos móviles, es lo que suelen ofrecernos empresas como Apple, y ahora llamando la atención tras la presentación oficial del iPhone 17. Con respecto a sus características, el nuevo modelo impacta debido a la operatividad de funciones inteligentes muy puntuales que pueden permitirte hasta tomar la mejor fotografía a partir de compra disponible considerando el precio establecido para Perú sobre todo.
A PARTIR DE CUÁNDO PUEDO COMPRAR EL IPHONE 17 DE APPLE
Para los amantes de la tecnología, y quienes buscan experimentar nuevas sensaciones haciendo uso de dispositivos móviles, llega esta gran noticia acerca de la presentación del iPhone 17, entre otros sofisticados modelos.
El 9 de setiembre se realizó el Keynote 2025 a partir del cual la prestigiosa compañía hizo público el lanzamiento de nuevos y modernos celulares que para los peruanos, estarán disponibles desde mediados del presente mes.
“Hoy llevamos la línea del iPhone al siguiente nivel y superamos todo lo que hemos creado hasta ahora”, expresa Tim Cook, director ejecutivo de Apple, mediante video de YouTube donde hace oficial la presentación de 4 innovadores modelos, y “cada uno diseñado para satisfacer las necesidades únicas de nuestros usuarios”.
Con respecto a la fecha de disponibilidad en mercado peruano, resulta importante destacar que desde el viernes 12 de setiembre, tanto la versión 17 como otras presentadas en Keynote 2025, figuran disponibles para reserva, y a partir del día 19 para entrega inmediata inicialmente mediante página web de la propia compañía.
ESTOS SON LOS PRECIOS ESTIMADOS DE CADA NUEVO IPHONE LANZADO POR APPLE A PARTIR DE SETIEMBRE 2025
- iPhone 17
- Desde $799 (Hoy 2,798.66 soles)
- iPhone Air
- Desde $999 (Hoy 3.499 soles)
- iPhone 17 Pro
- Desde $1.099 (Hoy 3,849.47 soles)
- iPhone 17 Pro Max
- Desde $1.199 (Hoy 4,199.74 soles)
LAS CARACTERÍSTICAS MÁS RESALTANTES DE LOS 4 NUEVOS MODELOS DE IPHONE LANZADOS POR APPLE
- iPhone 17
- Incorporación de una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion, y que permite una tasa de refresco de hasta 120 Hz.
- Brillo máximo que alcanza los 3.000 nits, y es ideal para uso en exteriores.
- Dispositivo protegido por el nuevo Ceramic Shield 2 (tres veces más resistente a rayones).
- Chip A19 que ofrece un rendimiento mejorado del 20% respecto al iPhone 16, con una GPU de 5 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos.
- iPhone Air
- El modelo más delgado en la historia de Apple, con tan solo 5.6 mm de grosor y un peso de 165 gramos.
- Cámara principal de 48 MP con zoom óptico 2x y digital hasta 10x, y una frontal de 18 MP con sensor cuadrado, Captura Dual y Center Stage.
- Almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB, y una autonomía de hasta 27 horas de reproducción de video.
- Dispositivo compatible con MagSafe, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, y solo funciona con eSIM.
- iPhone 17 Pro
- Pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas que incluye ProMotion, pantalla siempre activa y Dynamic Island.
- Diseño unibody de aluminio con Ceramic Shield 2 que figura disponible en naranja cósmico, azul profundo y plata.
- Con iOS 26 y Apple Intelligence, este nuevo dispositivo permite edición avanzada, generación de contenido, Genmoji, y funciones de IA en apps nativas.
- Sistema de cámaras Pro Fusion que incluye tres sensores de 48 MP (principal, ultra gran angular y teleobjetivo óptico 4x), y una cámara frontal de 18 MP.
- iPhone 17 Pro Max
- El modelo más completo y potente de la nueva generación de celulares de Apple.
- Comparte el diseño unibody de aluminio del modelo Pro y figura igualmente disponible en los mismos colores.
- Sistema de cámaras Pro Fusion que incluye tres sensores de 48 MP con zoom óptico de hasta 8x, y una cámara frontal de 18 MP.
- Almacenamiento ofrecido de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB, y una autonomía de hasta 37 horas de reproducción de video.
Fuente: Apple