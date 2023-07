Una de las bebidas más importantes dentro del Perú es el pisco peruano y como no podía faltar, esta tiene una fecha dedicada a su celebración dentro del calendario nacional. En esta nota te contaremos desde cuándo y por qué se celebra el Día del Pisco en Perú este 23 de julio; además de otros datos que debes conocer sobre este importante tema de interés para más de uno.

DESDE CUÁNDO SE CELEBRA EL DÍA DEL PISCO

Perú celebra con júbilo el Día del Pisco, una festividad que rinde homenaje a la tradicional bebida destilada de uvas que forma parte intrínseca de su cultura y patrimonio.

Esta importante fecha fue instaurada oficialmente el 6 de mayo de 1999, desde entonces se celebra cada año el cuarto domingo del mes de julio, siendo este año 2023 el 23 de julio el designado para exaltar la versatilidad y singularidad del pisco peruano.

No debemos olvidar que además del reconocimiento como festividad oficial, el desaparecido Instituto Nacional de Cultura (INC) otorgó un importante reconocimiento al pisco al declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación. Esta distinción destaca la relevancia del pisco no solo como una bebida, sino como un símbolo vivo de la identidad cultural y gastronómica de Perú.

POR QUÉ SE CELEBRA EL 23 DE JULIO EL DÍA DEL PISCO

El Día del Pisco conmemora tanto la destreza de su elaboración como la riqueza de su historia, la cual se remonta a tiempos ancestrales. Esta bebida ha sido testigo de tradiciones, celebraciones y momentos importantes en la vida de los peruanos a lo largo de los siglos.

La destilación del pisco a partir del mosto fresco de uvas cultivadas en diversas regiones del país, su añeja tradición y la maestría de los productores son elementos que convergen en esta celebración, uniendo a peruanos y extranjeros en torno a esta bebida de carácter único.

Durante el Día del Pisco, diversas actividades se llevan a cabo a nivel nacional para realzar su importancia y disfrutar de su sabor. Catas, degustaciones, festivales y concursos de coctelería forman parte de las festividades, en las que los expertos y entusiastas del pisco se reúnen para compartir sus conocimientos y apreciar la amplia variedad de cócteles que pueden ser preparados con esta esencia peruana.

Además, se promueve el consumo responsable de esta bebida, que se ha ganado el reconocimiento a nivel mundial gracias a su calidad y carácter único.

El Día del Pisco se consolida como una fecha significativa en el calendario peruano, donde se celebra la identidad y el orgullo por una bebida que ha dejado una huella imborrable en la cultura y tradiciones del país, y cuyo legado seguirá perdurando por generaciones venideras.