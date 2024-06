La Copa América 2024 a jugarse íntegramente en Estados Unidos, será la vigesimocuarta edición del icónico certamen continental que reúne a las mejores selecciones de la región, y contará también con la participación de 6 países invitados pertenecientes a la CONCACAF. A propósito del fixture sorteado el 7 de diciembre último, uno de los grandes duelos que estarán disputándose en tierras norteamericanas, es el Perú-Chile que genera mayor expectativa por la presencia de Ricardo Gareca ahora dirigiendo a ‘La Roja’, y representará además el debut de ambos como integrantes del Grupo A junto a Argentina y Canadá. Hoy te contamos todos los pormenores del estreno ‘bicolor’ en el ‘Clásico del Pacífico’, cuándo juega su primer encuentro, horario, canal que transmite y sede oficial.

¿CUÁNDO ES EL PERÚ-CHILE DE LA COPA AMÉRICA 2024 Y A QUÉ HORA INICIA?

El combinado ‘bicolor’ de Paolo Guerrero, Lapadula y compañía, se alista para lo que significará su nueva participación en la Copa América 2024, siendo muy especial esta vigesimocuarta edición a disputarse en Estados Unidos, porque debutará ante ni más ni menos que Ricardo Gareca, hoy seleccionador de ‘La Roja’.

De acuerdo al fixture sorteado por la CONMEBOL a inicios de diciembre, la ‘Blanquirroja’ integra el Grupo A junto a Chile, la Argentina campeona del mundo y vigente monarca del certamen, y también Canadá como representante de la CONCACAF, siendo el viernes 21 de junio la fecha de estreno oficial en el ‘Clásico del Pacífico’.

A través de América TV (Canal 4) por señal abierta y Movistar Deportes (Canal 3), el duelo entre Perú y Chile será transmitido a nivel nacional desde las 7 de la noche (Hora peruana), teniendo al AT&T Stadium ubicado en Arlington como única sede de dicha zona.

Cabe resaltar con respecto a ambas selecciones sudamericanas, que tanto la ‘Bicolor’ como ‘La Roja’ de Ricardo Gareca, afrontarán partidos amistosos previos al debut en Copa América 2024 y válidos por segunda fecha FIFA del año, enfrentando en el caso de los dirigidos por Jorge Fossati a Paraguay en Lima (7/06) y El Salvador (14/06) en Estados Unidos, mientras la escuadra de la ‘Estrella Solitaria’ ante su similar guaraní también el día 11, y muy probablemente Bolivia como segundo oponente.

TODOS LOS PARTIDOS DEL GRUPO A DE LA COPA AMÉRICA 2024 QUE INTEGRAN PERÚ, CHILE, ARGENTINA Y CANADÁ

FECHA 1

- Argentina vs. Canadá (Mercedez Benz Stadium, Atlanta) / 20 de junio

FECHA 2

- 25 de junio: Chile vs. Argentina (MetLife Stadium, New Jersey) / Perú vs. Canadá (Children’s Mercy Park, Kansas City)

FECHA 3

- 29 de junio: Argentina vs. Perú (Hard Rock Stadium, Miami) / Chile vs. Canadá (Exploria Stadium, Orlando)

¿HASTA CUÁNDO JORGE FOSSATI TIENE PLAZO PARA DAR A CONOCER LA LISTA FINAL DE CONVOCADOS QUE JUGARÁN LA COPA AMÉRICA 2024 Y ENFRENTARÁN A CHILE?

Todo va quedando listo para el inicio de la Copa América 2024, magno evento continental que se disputará en Estados Unidos, y donde participará la selección peruana cuyo DT uruguayo, Jorge Fossati, anunció el 31 de mayo la lista de jugadores convocados para afrontar los últimos dos partidos amistosos válidos por fecha FIFA de junio, siendo muy probable que los mismos futbolistas representen al país en tierras norteamericanas.

De acuerdo a información brindada por CONMEBOL, ahora los 10 equipos de Sudamérica y 6 invitados de CONCACAF pueden “inscribir hasta un máximo de 26 jugadores en la lista de buena fe para la competición continental”, y como plazo máximo hasta el 15 de junio, es decir, 5 días antes del estreno oficial entre Argentina y Canadá.

Con respecto a los desafíos venideros programados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para llegar en óptimas condiciones a la Copa América 2024, resulta preciso destacar que más de 20 mil hinchas ‘blanquirrojos’ ya adquirieron sus entradas, y estarán presentes en el Estadio Monumental presenciando el Perú vs. Paraguay de este viernes 7 a partir de las 7.30 de la noche, mientras el Subaru Park será el escenario de El Salvador vs. Perú siete días después a la misma hora.

¿DÓNDE SE PUEDEN ADQUIRIR ENTRADAS PARA PRESENCIAR EL PERÚ-CHILE DE COPA AMÉRICA 2024 Y EL RESTO DE PARTIDOS DEL GRUPO A?

El sueño continental para las 10 selecciones asociadas a CONMEBOL y 6 provenientes de la CONCACAF, podrá cumplirse en 2024 cuando empiece a rodar el balón en la 48° edición de la Copa América que por segunda vez en la historia contará con equipos de toda la región, recibiendo a apasionados hinchas con ansias de acompañar a sus respectivos combinados nacionales.

Tras la realización del sorteo que determinó a los integrantes de cada grupo, la CONMEBOL dio por iniciada la venta de entradas el 28 de febrero mediante la plataforma oficial creada para dicho evento, y destacando su disponibilidad inicial para 31 partidos que incluyen fase de grupos, cuartos de final, semifinal y partido por el tercer puesto.

A jugarse en 14 estadios entre el 20 de junio y el 14 de julio, la Copa América albergada por segunda vez en la historia por Estados Unidos, permitirá también acoger a miles de hinchas de las 16 selecciones participantes que a partir de la fecha mencionada ya pueden adquirir los boletos para cada encuentro programado ingresando al link de Tickets donde figuran todos los detalles de compra.

Cabe resaltar, que la Copa América 2024 comenzará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con el duelo protagonizado por Argentina y Canadá dentro de una fase de grupos que durará hasta el 2 de julio, y posteriormente cuartos a jugarse entre el 4 y el 6 de julio, las semifinales entre el 9 y 10, y el partido por el tercer puesto oficialmente el sábado 13.