El Ministerio de Cultura del Perú anunció la implementación de un nuevo sistema de reservas y pagos para visitar el Santuario Histórico de Machu Picchu y recorrer la Red de Caminos Inka durante el 2026. Con esta medida, las autoridades buscan garantizar una gestión más ordenada del turismo y preservar uno de los patrimonios más emblemáticos del país.

A través de comunicados oficiales de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, se estableció un cronograma oficial con fechas precisas y aperturas escalonadas que permitirán planificar con antelación las visitas. Descubre cómo funcionará este nuevo sistema y cuándo podrás hacer tu reserva.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL NUEVO SISTEMA DE RESERVAS?

La medida tiene como propósito ordenar el flujo de visitantes y fortalecer la conservación del Santuario Histórico de Machu Picchu. Según el Ministerio de Cultura, este nuevo sistema permitirá una programación anticipada, evitará aglomeraciones y garantizará un uso turístico responsable. Además, busca ofrecer mayor previsibilidad a los operadores turísticos, asegurando que los cupos se distribuyan de manera equitativa y sostenible.

La DDC Cusco destacó que esta planificación se ajusta al Reglamento de Uso Turístico Sostenible de la Red de Caminos Inka, vigente desde la Resolución Ministerial N.º 069-2017-MC.

¿CUÁNDO INICIAN LAS RESERVAS PARA VISITAR MACHU PICCHU EN 2026?

El proceso comenzará el 17 de noviembre de 2025, fecha en la que se habilitarán las reservas para las visitas comprendidas entre el 1 y el 5 de enero de 2026, desde el mediodía hasta las 11:58 p. m. del día siguiente. Luego, el sistema continuará con un esquema mensual de aperturas programadas:

Para las visitas del 6 al 31 de enero de 2026, las reservas se abrirán el 3 de enero de 2026 a las 8:00 a. m.

Para las visitas de febrero de 2026, el sistema se habilitará el 12 de enero a las 8:00 a. m.

Para las visitas de marzo de 2026, la apertura será el 13 de enero a las 8:00 a. m.

Para las visitas de abril de 2026, las reservas comenzarán el 14 de enero a las 8:00 a. m.

Para las visitas de mayo de 2026, se abrirán el 15 de enero a las 8:00 a. m.

Para las visitas de junio de 2026, el registro se habilitará el 16 de enero a las 8:00 a. m.

Para las visitas de julio de 2026, las reservas estarán disponibles desde el 17 de enero a las 8:00 a. m.

Para las visitas de agosto a diciembre del próximo año, el sistema se abrirá el 19 de enero a las 8:00 a. m.

El Ministerio precisó que los horarios de pago aplican únicamente al primer día de apertura, y que después de esa fecha los pagos deberán realizarse conforme al procedimiento regular.

Machu Picchu. | Foto: Andina.

¿CÓMO SERÁ EL CRONOGRAMA DE RESERVAS PARA LA RED DE CAMINOS INKA?

En el caso de los recorridos por la Red de Caminos Inka, las reservas también se abrirán de forma escalonada entre el 17 y el 25 de noviembre de 2025, todas con inicio a las 8:00 a. m. Las fechas son las siguientes:

Para enero de 2026, las reservas comenzarán el 17 de noviembre de 2025.

Para marzo de 2026, el acceso se abrirá el 18 de noviembre de 2025.

Para abril de 2026, las reservas se habilitarán el 19 de noviembre de 2025.

Para mayo de 2026, la apertura será el 20 de noviembre de 2025.

Para junio de 2026, las reservas podrán hacerse desde el 21 de noviembre de 2025.

Para julio de 2026, el registro se iniciará el 24 de noviembre de 2025.

Para las visitas de agosto a diciembre de 2026, el sistema se activará el 25 de noviembre de 2025.

El Ministerio subrayó que este calendario permitirá una mejor organización del flujo turístico en los tramos del Camino Inka y contribuirá a la conservación de los espacios naturales y arqueológicos que conforman la red ancestral.

Red de Caminos del Inka. | Foto: Andina

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE CAMBIO PARA EL TURISMO Y LA CONSERVACIÓN?

La programación anticipada de reservas representa un paso clave hacia una gestión turística más eficiente y sostenible. Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura busca equilibrar la alta demanda de visitas con la capacidad de conservación del sitio, reduciendo la presión ambiental sobre el santuario. “La gestión responsable del turismo es clave para garantizar la conservación del patrimonio mundial de Machu Picchu”, remarcó la institución, destacando que el cumplimiento de los plazos es obligatorio tanto para visitantes nacionales como para agencias y operadores turísticos, según informa Infobae.