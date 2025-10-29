Los trabajadores peruanos se preguntan cuándo volverán a disfrutar de varios días libres antes de que acabe el año, y la respuesta se encuentra en diciembre. El calendario nacional ofrece una nueva oportunidad para tomarse un descanso prolongado en el duodécimo mes del año, cuando miles de personas podrán aprovechar el último feriado largo del 2025 para viajar, compartir en familia o simplemente desconectarse de la rutina.

Este bloque de descanso combina dos celebraciones nacionales y permitirá a los empleados del sector público disfrutar de cuatro días consecutivos sin labores. Para muchos, será el cierre perfecto del año laboral, mientras que en el sector privado las condiciones dependerán de las disposiciones de cada empresa. A continuación, cuándo será este feriado largo y qué aspectos debes tener en cuenta.

¿CUÁNDO SERÁ EL FERIADO LARGO DE DICIEMBRE 2025?

El último feriado largo del año se vivirá del sábado 6 al martes 9 de diciembre de 2025. Esto se debe a la coincidencia de dos fechas conmemorativas: el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y el martes 9, en recuerdo de la Batalla de Ayacucho. Ambas jornadas son feriados nacionales, por lo que los trabajadores del sector público disfrutarán de cuatro días seguidos de descanso, desde el fin de semana hasta el martes.

¿QUIÉNES PODRÁN DISFRUTAR DEL FERIADO LARGO?

Este beneficio alcanza principalmente a los empleados del sector público, que no laboran fines de semana. En cambio, los trabajadores del sector privado podrían no tener los cuatro días completos, ya que muchos cumplen funciones los sábados o domingos, según el rubro o la política interna de cada empresa, según explica Infobae.

¿CUÁNTO TE DEBEN PAGAR SI TRABAJAS UN FERIADO?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un trabajador realiza sus labores durante un feriado sin recibir descanso compensatorio, la empresa debe pagarle una triple remuneración por ese día. Este monto se calcula del siguiente modo:

Pago por el feriado (ya incluido en el salario mensual).

Pago diario adicional por las horas efectivamente trabajadas.

Bonificación extra del 100% del salario diario por trabajar en día feriado.

En otras palabras, el empleado recibe el equivalente a tres sueldos diarios por haber cumplido con su jornada en una fecha festiva.

Ministerio de Trabajo recuerda que trabajadores que trabajen en feriado cobran triple remuneración.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias: