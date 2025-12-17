Antes de cerrar el 2025, los peruanos tendrán una nueva pausa prolongada en el calendario. Se trata de un feriado largo de cuatro días seguidos que permitirá reorganizar planes, viajes cortos o simplemente descansar sin interrupciones.

La medida, oficializada y difundida en el diario El Peruano, combina un feriado nacional con un día no laborable para el sector público, lo que extiende el descanso hasta el fin de semana. A continuación, te explicamos cuándo será y qué otros feriados vienen en el horizonte.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO FERIADO LARGO DE CUATRO DÍAS?

El descanso continuo se dará en la última semana de diciembre y abarcará cuatro fechas consecutivas:

Jueves 25 de diciembre: feriado nacional por la celebración de la Navidad.

Viernes 26 de diciembre: día no laborable dispuesto para los trabajadores del sector público.

Sábado 27 de diciembre: descanso habitual.

Domingo 28 de diciembre: descanso habitual.

¿HABRÁ OTRO FERIADO LARGO DESPUÉS?

Sí. A inicios de 2026 también se ha establecido una jornada no laborable que permitirá otro fin de semana extendido:

Jueves 1 de enero de 2026: feriado nacional por Año Nuevo.

Viernes 2 de enero de 2026: día no laborable para el sector público, con horas a compensar.

Sábado 3 de enero: descanso habitual.

Domingo 4 de enero: descanso habitual.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS OFICIALES DEL 2026 EN PERÚ?

El calendario del próximo año incluye las siguientes fechas con descanso a nivel nacional:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo. Día no laborable: es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.

