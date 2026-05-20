Resumen

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¿Te pagarán extra por el nuevo día no laborable de julio? Esto se sabe | Foto: Andina
¿Te pagarán extra por el nuevo día no laborable de julio? Esto se sabe | Foto: Andina
Por Redacción EC

La publicación del nuevo día no laborable para el lunes 27 de julio de 2026 ha generado dudas entre miles de ciudadanos sobre cómo funcionará realmente esta medida. Tras la publicación del Decreto Supremo N° 075-2026-PCM, surgieron dudas entre miles de trabajadores sobre si laborar durante esa fecha dará derecho a recibir un pago adicional, como ocurre en algunos feriados nacionales establecidos por ley. La disposición también ha generado consultas sobre quiénes podrán descansar, qué empresas seguirán operando y cómo funcionará la compensación de horas en entidades públicas y privadas. Es importante mencionar que esta medida busca incentivar el turismo interno y dinamizar distintos sectores económicos durante una de las temporadas con mayor movimiento en el país. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

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