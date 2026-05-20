La publicación del nuevo día no laborable para el lunes 27 de julio de 2026 ha generado dudas entre miles de ciudadanos sobre cómo funcionará realmente esta medida. Tras la publicación del Decreto Supremo N° 075-2026-PCM, surgieron dudas entre miles de trabajadores sobre si laborar durante esa fecha dará derecho a recibir un pago adicional, como ocurre en algunos feriados nacionales establecidos por ley. La disposición también ha generado consultas sobre quiénes podrán descansar, qué empresas seguirán operando y cómo funcionará la compensación de horas en entidades públicas y privadas. Es importante mencionar que esta medida busca incentivar el turismo interno y dinamizar distintos sectores económicos durante una de las temporadas con mayor movimiento en el país. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿EL 27 DE JULIO SE PAGARÁ DOBLE O TRIPLE?

No. El lunes 27 de julio no tendrá pago extra para los trabajadores, debido a que no ha sido declarado feriado nacional, sino día no laborable compensable. Esto significa que quienes trabajen ese día recibirán únicamente su remuneración habitual.

La diferencia es importante porque los feriados oficiales sí generan beneficios adicionales cuando el trabajador presta servicios sin descanso sustitutorio. En esos casos, la ley contempla pagos extras que pueden llegar al triple del sueldo diario. Sin embargo, la disposición publicada por el Ejecutivo no incluye ese beneficio para el 27 de julio.

¿QUIÉNES DESCANSARÁN DURANTE EL NUEVO DÍA NO LABORABLE?

La medida alcanza principalmente a los trabajadores del sector público. Para ellos, el descanso está garantizado y las horas deberán recuperarse posteriormente según lo determine cada entidad estatal.

En el caso del sector privado, el descanso no será automático. Las empresas podrán decidir si se adhieren o no a la disposición. Si existe un acuerdo entre empleador y trabajadores, se podrá otorgar el día libre y establecer posteriormente la forma de compensar las horas. Cuando no exista consenso, la decisión final quedará en manos de la empresa.

Foto: Andina.

¿QUÉ SECTORES SEGUIRÁN TRABAJANDO EN EL DÍA NO LABORABLE?

El decreto también establece que varios servicios considerados esenciales deberán continuar funcionando para evitar afectar la atención a la ciudadanía. Entre ellos figuran:

Centros de salud y servicios sanitarios.

Empresas de agua, electricidad, gas y combustible.

Transporte terrestre, aéreo y portuario.

Telecomunicaciones y comunicaciones.

Hoteles, restaurantes y negocios de alimentos.

Seguridad, vigilancia y servicios funerarios.

Entidades financieras y traslado de valores.

Cada empleador podrá determinar qué trabajadores deberán continuar realizando sus labores durante esa jornada, según informa Infobae.

¿CÓMO QUEDARÁ EL DESCANSO POR FIESTAS PATRIAS?

Con la incorporación del 27 de julio como día no laborable, los trabajadores estatales podrán tener varios días consecutivos de descanso. El calendario quedará conformado por el fin de semana previo y los feriados nacionales del 28 y 29 de julio.

La medida busca incentivar los viajes dentro del país y favorecer actividades vinculadas al turismo, hospedaje, gastronomía y transporte. Según explicó el Ejecutivo, estos fines de semana largos ayudan a mover las economías regionales y aumentar el flujo de visitantes en distintas ciudades del Perú.

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