El cierre de 2025 y el arranque de 2026 traerán una combinación de feriado nacional y día no laborable que ha despertado dudas entre trabajadores del sector público y privado. La posibilidad de un fin de semana largo genera expectativas, pero también preguntas sobre quiénes descansan, quiénes trabajan y cómo se debe pagar cada jornada según la ley vigente.

En esta línea, también es importante mencionar que la diferencia entre feriados y días no laborables no solo impacta en el descanso, sino también en la remuneración y la recuperación de horas. Con normas específicas que regulan ambos casos, es clave conocer qué aplica para cada trabajador y evitar confusiones al inicio del año. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SE FORMA EL FIN DE SEMANA LARGO DE AÑO NUEVO?

El inicio de 2026 permitirá a muchos trabajadores encadenar varios días consecutivos de descanso. El jueves 1 de enero será feriado nacional por Año Nuevo, mientras que el viernes 2 de enero ha sido declarado día no laborable compensable para el sector público mediante un decreto supremo emitido por el Ejecutivo. Al sumarse el sábado 3 y domingo 4 de enero, se configura un descanso de cuatro días seguidos para quienes accedan a esta medida.

Esta disposición busca facilitar la planificación de viajes, reuniones familiares o una pausa antes del reinicio de las actividades laborales habituales en enero.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UN FERIADO Y UN DÍA NO LABORABLE?

La legislación peruana distingue claramente ambos conceptos. El feriado es un día de descanso obligatorio y remunerado para todos los trabajadores, sin necesidad de compensar horas.

En cambio, el día no laborable es una jornada excepcional que, en el sector público, se goza con pago regular, pero exige recuperar las horas dejadas de trabajar en fechas posteriores.

En el sector privado, los días no laborables no se aplican de forma automática y dependen de un acuerdo previo entre empleador y trabajadores.

¿CUÁNTO SE DEBE PAGAR SI SE TRABAJA EN UN FERIADO?

Cuando un trabajador labora durante un feriado y no recibe un descanso sustitutorio, la ley establece un pago especial. Este monto incluye la remuneración correspondiente al feriado más el pago diario con un recargo del 100 %, lo que en la práctica equivale a un pago triple por ese día.

El incumplimiento de esta obligación es considerado una falta muy grave y puede derivar en multas que varían según el tamaño de la empresa, con montos que superan los mil soles y pueden llegar a cifras mucho mayores.

¿EL DÍA NO LABORABLE GENERA PAGO ADICIONAL?

No. A diferencia del feriado, el día no laborable no implica un ingreso extra. Los trabajadores del sector público que no asistan a laborar el viernes 2 de enero recibirán su sueldo habitual, pero deberán compensar las horas en el plazo que establezca su entidad.

En el sector privado, si se acuerda acogerse a este día, también se define cómo y cuándo se recuperará el tiempo no trabajado, según explica Infobae.

